В России

43 минуты назад

В ЦБ РФ заявили, что готовящийся в Госдуме закон об освобождении от МСФО не затронет банки

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#экономика #банки

ЦБ уточняет, что от МСФО не сможет отказаться центральный контрагент и центральный депозитарий. В Центробанке России также добавили, что предусмотренные законопроектом меры "аналогичны введенным ранее послаблениям для банков с базовой лицензией".

Законопроект, согласно которому ряд организаций освобождается от составления индивидуальной финансовой отчетности по международным стандартам (МСФО), не распространяется на банки, - заявили в ЦБ РФ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рассмотрел соответствующий законопроект 13 января.

"Законопроект предусматривает норму об освобождении от составления индивидуальной финансовой отчетности по МСФО только для небанковских кредитных организаций (НКО), кроме центрального контрагента и центрального депозитария, и некредитных финансовых организаций (НФО)",— рассказал РБК представитель регулятора.

Данное решение позволит снизить затраты НКО и НФО на подготовку и аудит финансовых отчетностей по МСФО, - считают в ЦБ РФ. Послабление возможно в связи с масштабом деятельности подобных организаций и незначительным объемом их операций, - отметили в регуляторе.

Освобождение НКО и НФО от составления международной отчетности позволит снизить их затраты на подготовку и аудит таких документов, - отметили в Банке России.

Законопроект был внесен в Госдуму в декабре 2021 года. 13 января комитет внес ряд поправок (не касающихся МСФО) и рекомендовал направить документ в Банк России для получения заключения.



91
#экономика #банки

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