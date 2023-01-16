В ЦБ РФ заявили, что готовящийся в Госдуме закон об освобождении от МСФО не затронет банки

ЦБ уточняет, что от МСФО не сможет отказаться центральный контрагент и центральный депозитарий. В Центробанке России также добавили, что предусмотренные законопроектом меры "аналогичны введенным ранее послаблениям для банков с базовой лицензией".





"Законопроект предусматривает норму об освобождении от составления индивидуальной финансовой отчетности по МСФО только для небанковских кредитных организаций (НКО), кроме центрального контрагента и центрального депозитария, и некредитных финансовых организаций (НФО)",— рассказал



Данное решение позволит снизить затраты НКО и НФО на подготовку и аудит финансовых отчетностей по МСФО, - считают в ЦБ РФ. Послабление возможно в связи с масштабом деятельности подобных организаций и незначительным объемом их операций, - отметили в регуляторе.



Освобождение НКО и НФО от составления международной отчетности позволит снизить их затраты на подготовку и аудит таких документов, - отметили в Банке России.



Законопроект был внесен в Госдуму в декабре 2021 года. 13 января комитет внес ряд поправок (не касающихся МСФО) и рекомендовал направить документ в Банк России для получения заключения.







Законопроект, согласно которому ряд организаций освобождается от составления индивидуальной финансовой отчетности по международным стандартам (МСФО), не распространяется на банки, - заявили в ЦБ РФ. Комитет Госдумы по финансовому рынку рассмотрел соответствующий законопроект 13 января."Законопроект предусматривает норму об освобождении от составления индивидуальной финансовой отчетности по МСФО только для небанковских кредитных организаций (НКО), кроме центрального контрагента и центрального депозитария, и некредитных финансовых организаций (НФО)",— рассказал РБК представитель регулятора.Данное решение позволит снизить затраты НКО и НФО на подготовку и аудит финансовых отчетностей по МСФО, - считают в ЦБ РФ. Послабление возможно в связи с масштабом деятельности подобных организаций и незначительным объемом их операций, - отметили в регуляторе.Освобождение НКО и НФО от составления международной отчетности позволит снизить их затраты на подготовку и аудит таких документов, - отметили в Банке России.Законопроект был внесен в Госдуму в декабре 2021 года. 13 января комитет внес ряд поправок (не касающихся МСФО) и рекомендовал направить документ в Банк России для получения заключения.