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сегодня, 15:48

Смертность в Кузбассе превысила рождаемость в два раза

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#демография #рождаемость
В 2022 году в Кемеровской области родились 19 945 детей, а умерли 38 373 человека. Для сравнения, в 2021 году родились 21 885 детей, умерли 47 622 человека, сообщает VSE42.Ru, со ссылкой на  кузбасское управление ЗАГС.

В Кемерове за год родилися 6 091 человек, умер - 8 441 (в 2021-м – 6 444 и 10 456 соответственно). В Новокузнецке – 4 500 родившихся и 8 452 умершлих (в 2021 году – 5 000 и 10 631).

Браки в 2022 году заключили 18 880 пар, а развелись - 11 711. В 2021 году числа были другими: 15 076 свадеб и 11 955 разводов.

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#демография #рождаемость

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