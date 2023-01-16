Онколог Масчан оценил масштаб отказа от клинических исследований в России

Из 40 международных клинических исследований, запланированных на 2022 год в Институте гематологии центра им. Рогачева, не начались более 30. Об этом «Известиям» рассказал директор института Алексей Масчан.

Речь идет об испытаниях перспективных препаратов от онкологических заболеваний.

«Большинство крупных фармакологических компаний, действительно, приостановило клинические исследования в нашей стране. И не возобновит их пока идет специальная военная операция. Это большая проблема и беда. Это означает, что на наш рынок не попадут самые современные препараты. Дело в том, что лекарство не может быть зарегистрировано в России, если не прошло часть клинических испытаний на территории нашей страны. Это ставит барьер на пути в Россию любой инновационной терапии», — пояснил Масчан.



По его словам, пациенты, которые уже были включены в текущие испытания, продолжают получать оригинальные препараты от зарубежных компаний. Но новых исследований никто не начинает.

Долгосрочным последствием приостановки исследований будет то, что Россия начнет отставать от развитых стран по части интеграции инновационных препаратов в стандартную клиническую практику, считает специалист.



«Мы будем, в лучшем случае, вынуждены топтаться на месте на тех технологиях и достижениях, которые у нас есть. Но потенциала для быстрого прогресса, который обеспечивается широким международным сотрудничеством, у нас не будет», — отметил Алексей Масчан.



