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сегодня, 15:45

Страховщики почти прекратили ремонтировать авто по ОСАГО

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#ОСАГО

На фоне дефицита автозапчастей и значительного увеличения сроков поставки деталей страховые компании почти прекратили ремонтировать машины по ОСАГО. 

Так, к концу 2022-го доля компенсаций в виде ремонта по рынку приблизилась к 0%, хотя еще в первые месяцы прошлого года составляла 9-11%, сообщили «Известиям» в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Там добавили: улучшение ситуации возможно только в случае изменения законодательства или налаживания параллельного импорта.

Ранее в союзе предлагали увеличить сроки ремонта по ОСАГО с 30 до 60 дней и разрешить использовать б/у запчасти, которые не влияют на безопасность. Однако в Банке России не поддерживают эти инициативы, рассказали в пресс-службе регулятора. Там пояснили: если увеличить сроки ремонта, то клиент не сможет использовать авто в течение долго времени, а разрешение применять б/у детали может привести к снижению уровня безопасности на дорогах.

Закон об ОСАГО позволяет страховщикам компенсировать потерпевшим убытки как за счет ремонта, так и в форме денежной выплаты. В целом за год доля ремонта уменьшилась с 9% в 2021 году до примерно 5% в 2022-м, отметили в пресс-службе Центробанка.

В ряде страховых компаний также подтвердили снижение доли компенсаций в виде ремонта. Однако при денежной выплате в условиях подорожания запчастей клиенты часто сталкиваются с тем, что суммы оказывается недостаточно для проведения полноценного ремонта, подчеркнула заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алла Борисова.

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#ОСАГО

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