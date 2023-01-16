Общество

50 минут назад

ЛТЗ может стать ядром машиностроительного кластера

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#ЛТЗ #машиностроительный кластер
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Правительство области ведет переговоры с двумя крупными инвесторами.

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Площадка ЛТЗ может стать ядром машиностроительного кластера. О том, как продвигается работа над этим проектом сегодня рассказал на оперативке правительства области вице-губернатор Сергей Курбатов. Уже создано юридическое лицо — оператор проекта.

— На площадку готовы зайти белорусский «Амкодор» и российский «Трансмашхолдинг». Производится формирование стартового капитала. Речь идет о сотнях миллионов рублей. Формирование закончится, по заверению сторон, до конца января. Проводится обследование помещений ЛТЗ и выработка проектных решений. На сегодняшний момент формируем перечень участков для включения территории ЛТЗ в особую экономическую зону «Липецк», — пояснил Сергей Курбатов.

Укрупненную дорожную карту проекта планируется сформировать до 1 февраля. Конкретных сроков того, когда заработает проект и начнется набор работников, пока нет.

Сергей Курбатов рассказал GOROD48, что на площадке ЛТЗ планируются выпуск сельскохозяйственных машин. 

— Мы ожидаем, что будет очень много новых интересных рабочих мест, — добавил вице-губернатор.

Фото, видео: пресс-служба правительства Липецкой области
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#ЛТЗ #машиностроительный кластер
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Комментарии (13)

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Колян

4 минуты назад
У нас уже в Краснинском районе открыли кластер по сборке Российских электромобилей из Китайских запчастей.
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Mikl

4 минуты назад
Сначала в кластер зайдет инвестор, огородит проволокой территорию, поставит светильники, постоит года два для вида и построит административные здания типа офисов, ну как на Манеже должны были построить гостиницу а построили административный офис и автомойку TUNELL и это центр города где земля золотая. Скажете да кому нужна земля на Тракторном? Ошибаетесь, земли в центре уже кончаются и тракторный скоро превратится в землю обетованную.
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60+

5 минут назад
Где взять рабочих специалистов которых изничтожали ? Брехнуть языком и поехала так не получится . Сначала учебная база должна быть создана .
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Колян

7 минут назад
Будут строить кластер, а получится очередная голубятня.
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Эмануил Прохвостов

10 минут назад
Кто такой- кластер?
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Вася

12 минут назад
Липецкая область сплошной кластер пилорам, пилят бабло не по детски.
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Ну тут все просто

15 минут назад
Все получится как обычно... Строили, строили кластер. Построили клистир.
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ё

18 минут назад
Может быть, может быть.....?????
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Светлана

22 минуты назад
У завода аура плохая, прежнее руководство, меняясь, разворовывало завод и обворовывало рабочих десятилетиями
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А неустойку выплатят?

31 минуту назад
Там половино цехов в аренде долгосрочной или есть цеха выкупленные. Что будет с бизнесменам?
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