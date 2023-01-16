Правительство области ведет переговоры с двумя крупными инвесторами.

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Площадка ЛТЗ может стать ядром машиностроительного кластера. О том, как продвигается работа над этим проектом сегодня рассказал на оперативке правительства области вице-губернатор Сергей Курбатов. Уже создано юридическое лицо — оператор проекта.



— На площадку готовы зайти белорусский «Амкодор» и российский «Трансмашхолдинг». Производится формирование стартового капитала. Речь идет о сотнях миллионов рублей. Формирование закончится, по заверению сторон, до конца января. Проводится обследование помещений ЛТЗ и выработка проектных решений. На сегодняшний момент формируем перечень участков для включения территории ЛТЗ в особую экономическую зону «Липецк», — пояснил Сергей Курбатов.



Укрупненную дорожную карту проекта планируется сформировать до 1 февраля. Конкретных сроков того, когда заработает проект и начнется набор работников, пока нет.



Сергей Курбатов рассказал GOROD48, что на площадке ЛТЗ планируются выпуск сельскохозяйственных машин.



— Мы ожидаем, что будет очень много новых интересных рабочих мест, — добавил вице-губернатор.



Фото, видео: пресс-служба правительства Липецкой области

