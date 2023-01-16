Общество
50 минут назад
ЛТЗ может стать ядром машиностроительного кластера
13 1148
Правительство области ведет переговоры с двумя крупными инвесторами.
Загрузка плеера
Площадка ЛТЗ может стать ядром машиностроительного кластера. О том, как продвигается работа над этим проектом сегодня рассказал на оперативке правительства области вице-губернатор Сергей Курбатов. Уже создано юридическое лицо — оператор проекта.
— На площадку готовы зайти белорусский «Амкодор» и российский «Трансмашхолдинг». Производится формирование стартового капитала. Речь идет о сотнях миллионов рублей. Формирование закончится, по заверению сторон, до конца января. Проводится обследование помещений ЛТЗ и выработка проектных решений. На сегодняшний момент формируем перечень участков для включения территории ЛТЗ в особую экономическую зону «Липецк», — пояснил Сергей Курбатов.
Укрупненную дорожную карту проекта планируется сформировать до 1 февраля. Конкретных сроков того, когда заработает проект и начнется набор работников, пока нет.
Сергей Курбатов рассказал GOROD48, что на площадке ЛТЗ планируются выпуск сельскохозяйственных машин.
— Мы ожидаем, что будет очень много новых интересных рабочих мест, — добавил вице-губернатор.
Фото, видео: пресс-служба правительства Липецкой области
— На площадку готовы зайти белорусский «Амкодор» и российский «Трансмашхолдинг». Производится формирование стартового капитала. Речь идет о сотнях миллионов рублей. Формирование закончится, по заверению сторон, до конца января. Проводится обследование помещений ЛТЗ и выработка проектных решений. На сегодняшний момент формируем перечень участков для включения территории ЛТЗ в особую экономическую зону «Липецк», — пояснил Сергей Курбатов.
Укрупненную дорожную карту проекта планируется сформировать до 1 февраля. Конкретных сроков того, когда заработает проект и начнется набор работников, пока нет.
Сергей Курбатов рассказал GOROD48, что на площадке ЛТЗ планируются выпуск сельскохозяйственных машин.
— Мы ожидаем, что будет очень много новых интересных рабочих мест, — добавил вице-губернатор.
Фото, видео: пресс-служба правительства Липецкой области
13 1148
Комментарии (13)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
Колян
Mikl
60+
Колян
Эмануил Прохвостов
Вася
Ну тут все просто
ё
Светлана
А неустойку выплатят?