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сегодня, 15:48

В Госдуму внесен закон о расширении земельных льгот для героев России

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#земельные льготы #герои

В Госдуму внесен законопроект, позволяющий передавать по наследству право на бесплатный земельный участок родственникам Героев СССР, Героев России и полных кавалеров ордена Славы.

В Госдуму внесен законопроект о расширении земельных льгот для героев Советского Союза, РФ и полных кавалеров ордена Славы. Уточняется, что документ позволит передавать по наследству право на бесплатный земельный участок их женам, детям и родителям, - говорится на сайте Госдумы.

Сейчас данной льготой герои РФ и СССР могут воспользоваться только лично, а если они по каким‑то причинам ее не получили при жизни, она сгорает — родные и близкие ничего не наследуют.

Кроме того, документом устанавливается порядок приоритетности предоставления участка супругу (супруге), детям старше 18 лет, родителям. Также предоставляется возможность передачи права приоритетности письменным отказом членов семей.

Помимо этого расширяется и функционал земельного участка. Отмечается, что ранее он выдавался под постройку дома, садоводство или личное подсобное хозяйство, а теперь на нем можно вести и крестьянскую (фермерскую) деятельность.

Как отмечают авторы, реализация законопроекта усилит меры социальной поддержки отмеченных за особые заслуги перед государством и обществом лиц, в том числе героев, участвовавших в спецоперации.
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#земельные льготы #герои

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