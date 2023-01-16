Происшествия

сегодня, 14:24

20-летнюю девушку подозревают в краже денег у матери своего парня

8 903
#кража
1
20-летнюю девушку подозревают в краже денег у матери своего парня

За её счёт она расплатилась по кредитам.

Ещё 21 декабря в Долгоруковское отделение полиции обратилась 51-летняя женщина с заявлением о том, что 18 декабря с её кредитной карты пропали 29 205 рублей.

Как сообщает пресс-служба полиции, в краже подозревают 20-летнюю жительницу Становлянского района. По версии следствия, девушка приехала в гости к матери своего парня, который находился в командировке.

Когда потерпевшая ушла из дома, подозреваемая взяла её телефон и через мобильное приложение банка оплатила два своих кредита.

 Девушка раскаялась и уже компенсировала потерпевшей ущерб на сумму 7000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Девушке грозит до 6 лет лишения свободы.
8 903
#кража
1

Комментарии (8)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

?

25 минут назад
Патриот, а ты откуда знаешь?
ответить

Кот

40 минут назад
Поколение тик тока.
ответить

кадровый резерв

41 минуту назад
?, Ясно же написано,кредит поджимал,пошли пени начислить.
ответить

?

46 минут назад
А на хрена она к матери парня поперлась , если ее парень в командировке
ответить

кадровый резерв

52 минуты назад
Хочется узнать реакцию парня. Простит или....
ответить

не-а че

53 минуты назад
Новое поколение, чё. Главное кредит погасила,а извинений,она принесет хоть 100 раз.
ответить

Блондинка

сегодня, 14:40
Теперь не женится...
ответить

Патриот

сегодня, 14:30
Зато на митинги против "коррупции" ходила...
ответить

Еще в рубрике

24-летнего липчанина в Воронеже убил припаркованный автомобиль
#ДТП
1
24-летнего липчанина в Воронеже убил припаркованный автомобиль

сегодня, 13:49

Происшествия
Липчанин поджег свою квартиру
#пожар
3
Липчанин поджег свою квартиру

сегодня, 13:27

Происшествия
Врезавшегося в остановку водителя «ГАЗели» лишили прав на год
#ДТП
Врезавшегося в остановку водителя «ГАЗели» лишили прав на год

сегодня, 13:13

Происшествия
Липчанку будут судить за неуважение к суду: она плевалась и обзывалась
#суд #конфликт
12
Липчанку будут судить за неуважение к суду: она плевалась и обзывалась

сегодня, 12:52

Происшествия
28-летнего мужчину задержали с 34 свёртками наркотиков
#наркотики
5
28-летнего мужчину задержали с 34 свёртками наркотиков

сегодня, 12:09

Происшествия
Прокуратура проверит обстоятельства получения ребёнком травмы при катании с горки возле парка Победы
#дети #горка
10
Прокуратура проверит обстоятельства получения ребёнком травмы при катании с горки возле парка Победы

сегодня, 11:51

Происшествия