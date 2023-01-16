20-летнюю девушку подозревают в краже денег у матери своего парня

За её счёт она расплатилась по кредитам.

Ещё 21 декабря в Долгоруковское отделение полиции обратилась 51-летняя женщина с заявлением о том, что 18 декабря с её кредитной карты пропали 29 205 рублей.



Как сообщает пресс-служба полиции, в краже подозревают 20-летнюю жительницу Становлянского района. По версии следствия, девушка приехала в гости к матери своего парня, который находился в командировке.



Когда потерпевшая ушла из дома, подозреваемая взяла её телефон и через мобильное приложение банка оплатила два своих кредита.



Девушка раскаялась и уже компенсировала потерпевшей ущерб на сумму 7000 рублей.



Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Девушке грозит до 6 лет лишения свободы.