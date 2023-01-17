Купить всё и не потратить много – как организациям и компаниям перейти на интернет-покупки?

Федеральные клиенты и небольшие региональные предприятия, опытные бизнесмены и начинающие стартаперы, IT-компании и рестораны – всем для работы нужны компьютеры и принтеры, автомобильные товары и бытовая техника, системы безопасности и строительные приспособления. Да мало ли нужд у бизнеса? А главная потребность – сократить расходы и вести дела с проверенными партнёрами. Таким партнёром сегодня становится для российского бизнеса «Ситилинк», он входит в топ-3 крупнейших интернет-магазинов России.

- Сегодня в ассортименте Ситилинка для бизнес-сегмента и для физических лиц представлено порядка 150 тысяч наименований товаров. Это не только цифровая и бытовая техника, но ещё и мебель, автомобильные товары, канцелярия и офисные расходные материалы. B2B-сегмент Ситилинка, сейчас насчитывает 250 тысяч корпоративных клиентов по всей России. Они нам доверяют и закупают у нас товары и услуги для развития своего бизнеса, - рассказал менеджер по работе с корпоративными клиентами Сергей Кожин.

Пять крупных распределительных центров в Москве, Питере, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске, 900 магазинов-складов и пунктов выдачи заказов по всей России и большое наличие товаров в каждом регионе - продуманная логистика позволяет доставлять заказанный товар в Липецк за считанные дни. И все этапы (от формирования счёта до прихода товара на точку выдачи) корпоративные клиенты могут отслеживать в личном кабинете.

- Кроме того, в Ситилинке клиенты могут общаться с персональным менеджером в телеграме. Это ускоряет и упрощает коммуникацию, позволяет быстрее подобрать нужный товар и получить его на максимально выгодных условиях. Для постоянных клиентов также доступны закрытые распродажи, специальные цены, опция бесплатной доставки в офис при заказе от определённой суммы, а также бонусные механизмы, - добавил управляющий магазином Александр Юров.

Оформляя заказы на сайте Ситилинка в B2B-кабинете, можно дополнительно получать бонусные баллы (1 бонус равен одному рублю), копить их и тратить на дальнейшие покупки. И ещё одна приятная новация: юридическим лицам здесь доступен специальный сервис b2b-платежей благодаря которому процесс оплаты корпоративных счетов занимает всего 10-15 минут. Экономия времени и трудовых ресурсов – всё это для повышения эффективности бизнес-процессов, которые сейчас особенно важно оптимизировать по максимуму!

Срок действия программы неограничен. Подробности на citilink.ru

ООО «Ситилинк».



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