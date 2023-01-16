Уполномоченный по правам ребенка предложил липчанам убрать номера телефонов детей из свободного доступа

Сегодня официальный Telegram-канал Уполномоченного по правам ребёнка в Липецкой области Юрия Тарана разместил предостережение для родителей, в котором просит удалить телефонные номера детей из свободного доступа, проверить аккаунты детей, и в каких группах состоит ребёнок.



«Детям поступают звонки от неизвестных людей, которые, представляясь сотрудниками газовой компании, просят включить газ на всех конфорках плит, чтобы якобы проверить исправность системы. На самом деле, звонят злоумышленники из Украины! Их цель - организовать взрывы многоквартирных домов. Граждан, пользующихся бытовыми газовым баллонами, просим обратить особое внимание на то, что вашим родственникам, особенно детям, могут поступать телефонные звонки с просьбой открыть газ для проверки оборудования. Будьте бдительны! Предупредите родных и близких!», - говорится в сообщении.



Это сообщение тут же подхватили несколько Telegram-каналов и пабликов в соцсетях. Как рассказали GOROD48 в аппарате Уполномоченного по правам ребёнка, первоначально предупреждение было размещено по поступающим из федерального центра данным, но к 13:10 в аппарат поступили два сообщения: в одном была жалоба от матери ребенка, во втором - скрин с «инструкцией» для телефонных террористов из «ВКонтакте».



В чате аппарата омбудсмена женщина, представившаяся жительницей Липецка, рассказала, что её 10-летнему ребёнку написали «ВКонтакте» с аккаунта под аватаркой синего цвета и названием «Газовая служба». У женщины уставлена функция «Родительский контроль», и сообщение она сразу удалила, не придав ему особого значения. Но когда прочитала о предупреждение в Telegram-канале Юрия Тарана, насторожилась и решила рассказать о своём случае. Но при этом сама почему-то захотела остаться анонимной.

