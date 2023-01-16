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сегодня, 14:13
В России составили новый список неисправностей автомобиля, за которые будут штрафовать
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Правительство подготовило новый список неисправностей автомобиля, за которые водителю будет грозить штраф.
Аналитический центр при правительстве РФ перешел к завершающей стадии обсуждения проекта правительственного постановления в новой редакции "перечня неисправностей и условий", запрещающих эксплуатацию авто. На этот перечень ссылается ст. 12.5 КоАП, содержащая санкции от 500 рублей за неисправности транспортных средств, их применяют инспекторы ГИБДД, - пишет "Ъ".
С декабря по февраль водителям легковых авто и легких грузовиков будет запрещено ездить на летних покрышках, с июня по август — на шипованных, за нарушение будет применяться штраф в 500 рублей.
Отмечается, что регионы смогут увеличивать длительность сезонного запрета (например, Красноярск сможет продлить зимний сезон до марта). Эта норма уже закреплена в техрегламенте Таможенного союза по безопасности колесных транспортных средств. Поскольку КоАП на него не ссылается, то ГИБДД сейчас штрафовать не имеет права. На тяжелых грузовиках и автобусах зимние шины будут необязательны, но водители должны будут возить с собой цепи противоскольжения с декабря по февраль (время может также меняться по решению субъектов федерации).
Кроме того, новый список запретит применять в фарах источники света, класс которых не соответствует "предусмотренному в эксплуатационной документации", например нештатные ксеноновые и светодиодные лампы. Они светят ярче обычных ламп, но их незаводская установка, как правило, приводит к ослеплению встречного потока. Неработающий автоматический корректор фар, предусмотренный для автомобиля с завода, будет являться нарушением, как и неработающий фонарь заднего хода и стоп-сигналы.
Инспектор сможет штрафовать водителя за неработающую антиблокировочную систему ABS на основании индикатора на приборной панели.
Нарушением будет являться также демонтаж регулятора тормозных сил: в случае его поломки многие автовладельцы, желая сэкономить, удаляют устройство, что приводит к преждевременной блокировке колес и ДТП. Перегибы, трещины, перетирания, надрывы, надрезы, разрывы тормозных трубопроводов и шлангов будут также считаться нарушением.
Однако от ряда идей ГИБДД в процессе обсуждения отказалась. На одном из этапов, например, предлагалось использовать штраф в случае, если на приборной панели загорелась лампочка Check Engine, свидетельствующая о неисправности в двигателе (может загореться, к примеру, при заправке некачественным топливом). В финальной версии ее нет. В одной из версий перечня предлагалось считать нарушением наличие "капель технологических жидкостей в моторном отсеке", иными словами, неаккуратный долив стеклоомывающей жидкости мог привести к штрафу. Этой нормы также не будет.
Одновременно с этим ГИБДД составила отдельный перечень нарушений и неисправностей, создающих "угрозу безопасности дорожного движения".
При их обнаружении инспекторы в будущем будут применять новый механизм "запрещения эксплуатации", который опишут в отдельном законе, проект которого был представлен еще в 2020 году.
Уточняется, что водителям на устранение наиболее критичных неисправностей дадут определенное время (в последней редакции речь шла о 72 часах), затем нужно будет пройти внеочередное ТО: если этого не сделано, СТС изымается. Перечень таких нарушений ГИБДД заранее, еще до принятия закона, предусмотрела в проекте постановления правительства: среди них неработающие стояночный тормоз, ABS, усилитель руля, самопроизвольный поворот руля независимо от действия водителя (регулярно встречающийся вид поломки электроусилителей руля), неотрегулированные по ГОСТу фары, неработающий стоп-сигнал, чрезмерная тонировка, чрезмерный износ шин, отсутствие или повреждение ремней безопасности, неработающий или отсутствующий тахограф, разрушение деталей подвески. Для мотоциклистов это отсутствие подножки или рукоятки для пассажиров на седле, штатных дуг безопасности, присутствие люфта в соединении рамы с боковым прицепом (например, на мотоцикле "Урал").
После окончательных результатов голосования рабочих групп документ будет согласовываться в Белом доме, но уже в закрытом режиме, после чего направлен на подписание премьеру Михаилу Мишустину. В этом случае он может вступить в силу уже с 1 сентября, эта дата закреплена в последней версии.
С декабря по февраль водителям легковых авто и легких грузовиков будет запрещено ездить на летних покрышках, с июня по август — на шипованных, за нарушение будет применяться штраф в 500 рублей.
Отмечается, что регионы смогут увеличивать длительность сезонного запрета (например, Красноярск сможет продлить зимний сезон до марта). Эта норма уже закреплена в техрегламенте Таможенного союза по безопасности колесных транспортных средств. Поскольку КоАП на него не ссылается, то ГИБДД сейчас штрафовать не имеет права. На тяжелых грузовиках и автобусах зимние шины будут необязательны, но водители должны будут возить с собой цепи противоскольжения с декабря по февраль (время может также меняться по решению субъектов федерации).
Кроме того, новый список запретит применять в фарах источники света, класс которых не соответствует "предусмотренному в эксплуатационной документации", например нештатные ксеноновые и светодиодные лампы. Они светят ярче обычных ламп, но их незаводская установка, как правило, приводит к ослеплению встречного потока. Неработающий автоматический корректор фар, предусмотренный для автомобиля с завода, будет являться нарушением, как и неработающий фонарь заднего хода и стоп-сигналы.
Инспектор сможет штрафовать водителя за неработающую антиблокировочную систему ABS на основании индикатора на приборной панели.
Нарушением будет являться также демонтаж регулятора тормозных сил: в случае его поломки многие автовладельцы, желая сэкономить, удаляют устройство, что приводит к преждевременной блокировке колес и ДТП. Перегибы, трещины, перетирания, надрывы, надрезы, разрывы тормозных трубопроводов и шлангов будут также считаться нарушением.
Однако от ряда идей ГИБДД в процессе обсуждения отказалась. На одном из этапов, например, предлагалось использовать штраф в случае, если на приборной панели загорелась лампочка Check Engine, свидетельствующая о неисправности в двигателе (может загореться, к примеру, при заправке некачественным топливом). В финальной версии ее нет. В одной из версий перечня предлагалось считать нарушением наличие "капель технологических жидкостей в моторном отсеке", иными словами, неаккуратный долив стеклоомывающей жидкости мог привести к штрафу. Этой нормы также не будет.
Одновременно с этим ГИБДД составила отдельный перечень нарушений и неисправностей, создающих "угрозу безопасности дорожного движения".
При их обнаружении инспекторы в будущем будут применять новый механизм "запрещения эксплуатации", который опишут в отдельном законе, проект которого был представлен еще в 2020 году.
Уточняется, что водителям на устранение наиболее критичных неисправностей дадут определенное время (в последней редакции речь шла о 72 часах), затем нужно будет пройти внеочередное ТО: если этого не сделано, СТС изымается. Перечень таких нарушений ГИБДД заранее, еще до принятия закона, предусмотрела в проекте постановления правительства: среди них неработающие стояночный тормоз, ABS, усилитель руля, самопроизвольный поворот руля независимо от действия водителя (регулярно встречающийся вид поломки электроусилителей руля), неотрегулированные по ГОСТу фары, неработающий стоп-сигнал, чрезмерная тонировка, чрезмерный износ шин, отсутствие или повреждение ремней безопасности, неработающий или отсутствующий тахограф, разрушение деталей подвески. Для мотоциклистов это отсутствие подножки или рукоятки для пассажиров на седле, штатных дуг безопасности, присутствие люфта в соединении рамы с боковым прицепом (например, на мотоцикле "Урал").
После окончательных результатов голосования рабочих групп документ будет согласовываться в Белом доме, но уже в закрытом режиме, после чего направлен на подписание премьеру Михаилу Мишустину. В этом случае он может вступить в силу уже с 1 сентября, эта дата закреплена в последней версии.
1 168
степа .