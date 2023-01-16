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«Ъ»: в РФ вырос спрос на аренду игровых приставок
Спрос на аренду игровых приставок на сервисе бесплатных объявлений Avito вырос в прошлом году на 43%, а количество предложений — на 73%.
В частности, спрос на аренду игровых приставок на сервисе бесплатных объявлений Avito вырос в 2022 году на 43%, а количество предложений — на 73%, - заявили в компании.
В сервисе "Арентер" (сдает технику в прокат, в том числе через магазины МТС и "Связной") спрос на прокат консолей за год вырос в четыре раза, а на прокат электроники в целом — в 2,5 раза.
В сервисе проката техники Pauri приставки и устройства дополненной реальности (VR) назвали самой востребованной категорией электроники: с сентября спрос на консоли вырос на 27%.
Популярность аренды консолей выросла на фоне сокращения рынка новых устройств, в "Ситилинк" в 2022 году он снизился более чем на 30% в денежном выражении по сравнению с 2021 годом. Отключение цифровых магазинов для России изменило структуру спроса, "с начала продаж PlayStation 5 в 2020 году версия без дисковода пользовалась особым спросом из-за более низкой цены, после ухода бренда интерес сместился на версии с приводом", - подчеркнули в ритейлере.
Отмечается, что на сервисах объявлений приставки нередко сдаются в аренду вместе с играми, а также контроллерами и рулями. Опрошенные изданием эксперты назвали такие предложения "логичными", поскольку у человека, который берет консоль напрокат, вряд ли имеются собственные игры и геймпады.