Происшествия

43 минуты назад

Липчанин поджег свою квартиру

955
#пожар
Липчанин поджег свою квартиру

Полиция проверяет мужчину на адекватность.

Вчера в полночь на телефон Единого номера вызова служб экстренного реагирования 112 дважды звонили жители одного из домов по улице Фурманова в Липецке. Сначала они сообщили о пожаре в одной из квартир, потом — пожаловались на хозяина этой квартиры: он якобы высказывал намерение сжечь свое жилище.

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— Сотрудниками УМВД РФ по Липецку для выяснения обстоятельств происшествия доставлен 34-летний житель этого дома. По словам его соседей, он — психически больной человек, — рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

фото: ГУ МЧС РФ по Липецкой области
955
#пожар

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