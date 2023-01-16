Происшествия
43 минуты назад
Липчанин поджег свою квартиру
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Полиция проверяет мужчину на адекватность.
Вчера в полночь на телефон Единого номера вызова служб экстренного реагирования 112 дважды звонили жители одного из домов по улице Фурманова в Липецке. Сначала они сообщили о пожаре в одной из квартир, потом — пожаловались на хозяина этой квартиры: он якобы высказывал намерение сжечь свое жилище.
— Сотрудниками УМВД РФ по Липецку для выяснения обстоятельств происшествия доставлен 34-летний житель этого дома. По словам его соседей, он — психически больной человек, — рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
— Сотрудниками УМВД РФ по Липецку для выяснения обстоятельств происшествия доставлен 34-летний житель этого дома. По словам его соседей, он — психически больной человек, — рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
фото: ГУ МЧС РФ по Липецкой области
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