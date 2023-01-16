Происшествия

58 минут назад

Врезавшегося в остановку водителя «ГАЗели» лишили прав на год

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#ДТП
Врезавшегося в остановку водителя «ГАЗели» лишили прав на год

Пострадал 18-летний парень.

Напомним, утром 22 сентября 2022 года в Ельце на улице Грибоедова водитель первоначально неустановленного автомобиля  врезался в остановочный павильон, в котором находился 18-летний парень, и скрылся с места аварии. Юноша получил травмы, он был доставлен в больницу. Согласно заключениям судмедэкспертов, здоровью потерпевшего был причинен легкий вред: ссадины коленных суставов, сотрясение головного мозга.

В результате административного расследования автоинспекторы установили нарушителя – им оказался 56-летний водитель «ГАЗели».

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, Елецкий городской суд Липецкой области рассмотрел административное дело по части 1 статьи 12.24 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего» в отношении водителя «ГАЗели» Андрея Батырева.

Андрей Батырев вину признал и просил смягчить наказание. Потерпевший в свою очередь просил назначить наказание в виде лишения водительских прав, при этом вред его здоровью не был возмещен.

В результате суд на год лишил водителя права управления транспортными средствами.

Постановление ещё не вступило в силу и может быть обжаловано в Липецкий областной суд.
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#ДТП

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