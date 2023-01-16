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сегодня, 12:52

Липчанку будут судить за неуважение к суду: она плевалась и обзывалась

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#суд #конфликт
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Липчанку будут судить за неуважение к суду: она плевалась и обзывалась

Ей грозит штраф до восьмидесяти тысяч рублей или даже арест на срок до четырёх месяцев.

Напомним, осенью прошлого года службой судебных приставов по Липецкой области было возбуждено уголовное дело в отношении 62-летней женщины, оскорбившей ответчика в зале судебного заседания.

По версии следствия, в июле прошлого года, участвуя в суде в качестве истца по гражданскому делу по разделу имущества, женщина нарушала порядок. Она публично высказала в адрес ответчика оскорбления словами «воровка, ворует» и сопроводив свои слова плевком в сторону второй стороны конфликта.

- За неуважительные выражения, действия, жесты, направленные на принижение достоинства участников судебного разбирательства предусмотрена уголовная ответственность по части 1 статьи 297 УК РФ «Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства», - отметили в УФССП России по Липецкой области.

Дело эмоциональной женщины дошло до суда. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, уголовное дело по факту неуважения к суду 19 января рассмотрит Советский районный суд.

В случае, если вина женщины будет доказана, ей грозит штраф до восьмидесяти тысяч рублей или даже арест на срок до четырёх месяцев.
9 928
#суд #конфликт
3

Комментарии (9)

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Mikl

13 минут назад
Судья должна запросить судебно лингвистическую экспертизу слов обвиняемой, а это можно сделать только в городе Орле да еще оплатить за экспертизу. За жест пальцем судья должна запросить психо- * экспертизу доказывающую что жест пальцем является оскорбительным жестом. Да, а вы как думали?
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Патриот

14 минут назад
неоднозначник, пусть эта 62 летней женщина из липецкой области в итальянском суде по ругается и поплюется. Нет проблем.
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неоднозначник

20 минут назад
Патриот, свобода слова для соловьева на тв но не для 62 летней женщины из липецкой области ? Перед законом не все равны ?
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Юрист

28 минут назад
В цивилизованных странах лет на 5 бы уехала на стройки капитализма.
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гость

32 минуты назад
дон Корлеоне, ты лжёшь. Соловьёв итальянский суд не оскорблял. Он озвучил факты!
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Патриот

36 минут назад
дон Корлеоне, так демократия же.. И свобода слова.
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дон Корлеоне

47 минут назад
А итальянский суд надо уважать ? А то вон у ведущего Саловьева там 3 виллы конфисковали, а он теперь тут в каждой передаче на итальянский суд ругается всякими словами
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А если не докажут?

сегодня, 13:11
Да на заседаниях камеры стоят со звуком, и что доказывать?
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Викторм

сегодня, 13:02
Именно под арест. Чтобы бесноватая знала, что так себя вести нельзя. А то некоторые обнаглевшие так себя ведут, что тошно. Дашь затрещину - начинают плакать и стенать, что женщину бьют.
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