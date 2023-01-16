Происшествия
сегодня, 12:52
Липчанку будут судить за неуважение к суду: она плевалась и обзывалась
Ей грозит штраф до восьмидесяти тысяч рублей или даже арест на срок до четырёх месяцев.
Напомним, осенью прошлого года службой судебных приставов по Липецкой области было возбуждено уголовное дело в отношении 62-летней женщины, оскорбившей ответчика в зале судебного заседания.
По версии следствия, в июле прошлого года, участвуя в суде в качестве истца по гражданскому делу по разделу имущества, женщина нарушала порядок. Она публично высказала в адрес ответчика оскорбления словами «воровка, ворует» и сопроводив свои слова плевком в сторону второй стороны конфликта.
- За неуважительные выражения, действия, жесты, направленные на принижение достоинства участников судебного разбирательства предусмотрена уголовная ответственность по части 1 статьи 297 УК РФ «Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства», - отметили в УФССП России по Липецкой области.
Дело эмоциональной женщины дошло до суда. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, уголовное дело по факту неуважения к суду 19 января рассмотрит Советский районный суд.
В случае, если вина женщины будет доказана, ей грозит штраф до восьмидесяти тысяч рублей или даже арест на срок до четырёх месяцев.
По версии следствия, в июле прошлого года, участвуя в суде в качестве истца по гражданскому делу по разделу имущества, женщина нарушала порядок. Она публично высказала в адрес ответчика оскорбления словами «воровка, ворует» и сопроводив свои слова плевком в сторону второй стороны конфликта.
- За неуважительные выражения, действия, жесты, направленные на принижение достоинства участников судебного разбирательства предусмотрена уголовная ответственность по части 1 статьи 297 УК РФ «Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства», - отметили в УФССП России по Липецкой области.
Дело эмоциональной женщины дошло до суда. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, уголовное дело по факту неуважения к суду 19 января рассмотрит Советский районный суд.
В случае, если вина женщины будет доказана, ей грозит штраф до восьмидесяти тысяч рублей или даже арест на срок до четырёх месяцев.
Mikl
Патриот
неоднозначник
Юрист
гость
Патриот
дон Корлеоне
А если не докажут?
Викторм