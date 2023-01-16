сегодня, 12:35
В Госдуме предлагают разрешить тратить маткапитал на оплату услуг ЖКХ
Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила разрешить россиянам тратить материнский капитал на оплату услуг ЖКХ.
"В соответствии с постановлением правительства РФ от 14 ноября 2022 года № 2053 с 1 декабря 2022 года увеличились тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Предельный рост цен для всех регионов на газ, электроэнергию, снабжение водой и теплом составляет 9%", — говорится в документе.
Это внеплановое увеличение отразится на динамике расходов россиян, причем сильнее всего повышение ударит по самым бедным слоям населения — пенсионерам, одиноким родителям и многодетным семьям, - отметила депутат.
"В условиях постоянного роста цен на коммунальные услуги многие семьи не справляются с расходами, копятся долги. А многодетная семья, которой положена большая квартира, не в силах ее содержать. По имеющимся у меня данным, некоторые семьи тратят на оплату ЖКХ около 100 тысяч рублей в год", — отметила парламентарий в своем обращении к Татьяне Голиковой.
В связи с чем депутат просит правительство разрешить тратить средства маткапитала на оплату услуг ЖКХ. По ее мнению, это станет хорошей мерой поддержки и освободит семьи от трат на коммуналку на несколько лет.
По ее словам, в настоящий момент в основном средства маткапитала граждане тратят на покупку жилья, но не для всех семей это актуально.
"Задача у нас была поддержать матерей, а не рынок недвижимости. А им деньги нужны уже сейчас. Если семьи на несколько лет освободить от коммунальных платежей, это позволит пустить освободившиеся средства на оплату кружков, на одежду, игрушки, памперсы, то есть на самое необходимое, на что семейного бюджета не всегда хватает", — пояснила она.
По ее словам, цены на коммунальные услуги постоянно растут, во многих регионах на их оплату уходит половина доходов семьи.
Глава комитета Госдумы по вопросам семьи женщин и детей Нина Останина считает, что деньги материнского капитала использовать нужно только на детей.
"Об оплате коммунальных услуг должна позаботиться власть. Она обязана сделать так, чтобы расходы семьи на эти цели были не больше 10% от семейного бюджета. А средства маткапитала должны тратиться только на детей, а не на продукты питания и ЖКХ. Пусть семья лучше на эти деньги отдохнет по путевке в санатории", - считает она.
При этом, по ее мнению, нужно расширять цели использования маткапитала, однако так, чтобы он использовался исключительно во благо детей.
Действующая редакция федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» не допускает расходования средств материнского капитала на оплату ЖКХ. Сейчас его можно использовать для улучшения жилищных условий, получения образования, на накопительную часть пенсии матери ребенка, помощь детям-инвалидам. Размер выплаты на первого ребенка в 2023 году составляет 589,5 тыс. рублей, на второго — 779 тыс. рублей. Но если семья уже получила сертификат на первенца, то в этом случае размер госпомощи будет 189,5 тыс. рублей.