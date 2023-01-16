В Липецкой области заработал Центр по взаимодействию родных и близких с мобилизованными военнослужащими

Для родных работают телефоны «горячей линии».

В военном комиссариате Липецкой области организован нештатный Центр по взаимодействию родных и близких с мобилизованными военнослужащими, участвующими в специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.



«Центр организован в целях исполнения требований штаба войск Западного военного округа», - отметили в пресс-службе.



Время работы центра: в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по телефону 8(4742) 27-22-20; в будни с 17.30 часов до 8.30 часов и в выходные дни по телефону 8(4742)27-11-48.