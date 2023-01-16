28-летнего мужчину задержали с 34 свёртками наркотиков

В результате он получил получил 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Усманский районный суд Липецкой области вынес приговор 28-летнему ранее не судимому Николаю Клокову за покушение на сбыт наркотиков.



«Мужчина совершил ряд преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, предварительно вступив в сговор с неизвестным лицом посредством общения в интернете, в том числе в мессенджере «Telegram». Но довести задуманное до конца он не смог, поскольку был задержан полицейскими. При этом у мужчины нашли 34 полимерных свертка с наркотической смесью с производным N-метилэфедрона в составе. Общая масса наркотиков составила 25,57 грамма», - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.



В результате мужчина получил 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.



Приговор ещё не вступил в силу и может быть обжалован в Липецкий областной суд.