Коронавирус

50 минут назад

За сутки в Липецкой области никто не умер от COVID-19, четверо — вылечились

1 239
#коронавирус
За сутки в Липецкой области никто не умер от COVID-19, четверо — вылечились

С 12 января в регионе не сообщают о погибших за сутки от коронавируса.

В Липецкой области врачи за сутки выявили 12 случаев COVID-19, никто не умер, двух человек госпитализировали, а выздоровели четверо. Для сравнения: 16 января 2022 года были выявлены 219 случаев инфицирования коронавирусом.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 176 402 случая COVID-19, выздоровели 172 278 человек, умерли 3 945 человек.

У соседей за минувшие сутки от COVID-19 один человек умер в Воронежской области.

В Воронежской области за сутки выявили 40 случаев COVID-19, в Рязанской области — 21, в Курской области — 17, в Орловской области — 10, в Тульской области — восемь, в Тамбовской области — семь.

В России за сутки выявили 4 289 случаев COVID-19, госпитализированы 363 человека, выздоровели 3 466 человек, умерли 40 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 21 860 902 случая COVID-19, выздоровели 21 278 106 человек, умерли 394 438 человек.
1 239
#коронавирус

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Николай

34 минуты назад
От чего еще в области никто не умер?
ответить

Еще в рубрике

От коронавирусной инфекции за сутки в Липецкой области не умер никто
#коронавирус
2
От коронавирусной инфекции за сутки в Липецкой области не умер никто

вчера, 12:58

Коронавирус
COVID снова наступает: число заболевших в Липецкой области растёт с каждым днём
#COVID #статистика заболевания #коронавирус
18
COVID снова наступает: число заболевших в Липецкой области растёт с каждым днём

14.01.2023 12:27

Коронавирус
Коронавирус в России: COVID обретает образ «Кракена»?
#COVID #хроники коронавируса
8
Коронавирус в России: COVID обретает образ «Кракена»?

14.01.2023 09:33

Коронавирус
Суточная заболеваемость COVID-19 выросла до 16 случаев
#коронавирус
5
Суточная заболеваемость COVID-19 выросла до 16 случаев

13.01.2023 11:16

Коронавирус
За сутки в Липецкой области от COVID-19 никто не умер, 19 человек вылечились
#коронавирус
За сутки в Липецкой области от COVID-19 никто не умер, 19 человек вылечились

12.01.2023 11:12

Коронавирус
Коронавирусная статистика: один человек умер, 13 заболели
#коронавирус
Коронавирусная статистика: один человек умер, 13 заболели

11.01.2023 11:10

Коронавирус