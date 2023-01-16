Коронавирус
50 минут назад
За сутки в Липецкой области никто не умер от COVID-19, четверо — вылечились
1 239
С 12 января в регионе не сообщают о погибших за сутки от коронавируса.
В Липецкой области врачи за сутки выявили 12 случаев COVID-19, никто не умер, двух человек госпитализировали, а выздоровели четверо. Для сравнения: 16 января 2022 года были выявлены 219 случаев инфицирования коронавирусом.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 176 402 случая COVID-19, выздоровели 172 278 человек, умерли 3 945 человек.
У соседей за минувшие сутки от COVID-19 один человек умер в Воронежской области.
В Воронежской области за сутки выявили 40 случаев COVID-19, в Рязанской области — 21, в Курской области — 17, в Орловской области — 10, в Тульской области — восемь, в Тамбовской области — семь.
В России за сутки выявили 4 289 случаев COVID-19, госпитализированы 363 человека, выздоровели 3 466 человек, умерли 40 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 21 860 902 случая COVID-19, выздоровели 21 278 106 человек, умерли 394 438 человек.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 176 402 случая COVID-19, выздоровели 172 278 человек, умерли 3 945 человек.
У соседей за минувшие сутки от COVID-19 один человек умер в Воронежской области.
В Воронежской области за сутки выявили 40 случаев COVID-19, в Рязанской области — 21, в Курской области — 17, в Орловской области — 10, в Тульской области — восемь, в Тамбовской области — семь.
В России за сутки выявили 4 289 случаев COVID-19, госпитализированы 363 человека, выздоровели 3 466 человек, умерли 40 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 21 860 902 случая COVID-19, выздоровели 21 278 106 человек, умерли 394 438 человек.
1 239
Николай