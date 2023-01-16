Происшествия

50 минут назад

Прокуратура проверит обстоятельства получения ребёнком травмы при катании с горки возле парка Победы

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#дети #горка
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Прокуратура проверит обстоятельства получения ребёнком травмы при катании с горки возле парка Победы

Девочка каталась на необорудованном склоне.

Напомним, 13-летняя девочка попала в Липецкую областную детскую больницу после катания с горки на «ватрушке». У девочки — черепно-мозговая травма, состояние её стабильное, не тяжёлое.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, девочка каталась на необорудованном склоне возле парка Победы в Липецке.

«Прокуратура области дала поручение прокуратуре Октябрьского района организовать проверку по факту получения ребёнком травмы при катании с горки. Известно, что речь идёт о необорудованном и не предназначенном для катания склоне, массово используемом детьми. Будут выяснены все обстоятельства получения девочкой травмы, дана оценка принятым мерам по обеспечению безопасности детей, и в случае выявления нарушений виновные лица будут привлечены к ответственности», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Известно, что горка не относится к территории парка, и в прошлом году Управлением ГО и ЧС Липецка там были установлены таблички с предупреждением, что катание на склоне запрещено. 
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#дети #горка
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Комментарии (1)

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Викторм

2 минуты назад
Правильно! Надо вставить родителям за то что такое вырастили... 13 лет. Скоро уже рожать будет, а всё тыквой бьется...
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