Происшествия
50 минут назад
Прокуратура проверит обстоятельства получения ребёнком травмы при катании с горки возле парка Победы
Девочка каталась на необорудованном склоне.
Напомним, 13-летняя девочка попала в Липецкую областную детскую больницу после катания с горки на «ватрушке». У девочки — черепно-мозговая травма, состояние её стабильное, не тяжёлое.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, девочка каталась на необорудованном склоне возле парка Победы в Липецке.
«Прокуратура области дала поручение прокуратуре Октябрьского района организовать проверку по факту получения ребёнком травмы при катании с горки. Известно, что речь идёт о необорудованном и не предназначенном для катания склоне, массово используемом детьми. Будут выяснены все обстоятельства получения девочкой травмы, дана оценка принятым мерам по обеспечению безопасности детей, и в случае выявления нарушений виновные лица будут привлечены к ответственности», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Известно, что горка не относится к территории парка, и в прошлом году Управлением ГО и ЧС Липецка там были установлены таблички с предупреждением, что катание на склоне запрещено.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе областной прокуратуры, девочка каталась на необорудованном склоне возле парка Победы в Липецке.
«Прокуратура области дала поручение прокуратуре Октябрьского района организовать проверку по факту получения ребёнком травмы при катании с горки. Известно, что речь идёт о необорудованном и не предназначенном для катания склоне, массово используемом детьми. Будут выяснены все обстоятельства получения девочкой травмы, дана оценка принятым мерам по обеспечению безопасности детей, и в случае выявления нарушений виновные лица будут привлечены к ответственности», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Известно, что горка не относится к территории парка, и в прошлом году Управлением ГО и ЧС Липецка там были установлены таблички с предупреждением, что катание на склоне запрещено.
Викторм