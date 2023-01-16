Общество

сегодня, 11:21

В Липецкой области впервые пройдёт акция «Ленточка Ленинградской Победы»

3 297
#память #Великая Отечественная война
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В Липецкой области впервые пройдёт акция «Ленточка Ленинградской Победы»

Акция посвящена 80-летию прорыва блокады Ленинграда.

С 18 по 27 января 2023 года в Липецкой области впервые пройдёт акция «Ленточка Ленинградской Победы».

Акция посвящена 80-летию прорыва блокады Ленинграда в ходе операции «Искра» и 79-летию полного освобождения Ленинграда от нацистской блокады в годы Великой Отечественной войны», - сообщает региональный центр подготовки граждан России к военной службе и военно-патриотического воспитания населения Липецкой области.

Ленточка Ленинградской Победы — это небольшая полоска ткани двух цветов: оливкового и зелёного. Оливковый цвет ленточки символизирует Победу, а зелёный — цвет жизни. Они также повторяют цвета колодки медали «За оборону Ленинграда» — главной награды блокадников.

Ленточку Ленинградской Победы будут вручать ветеранам Великой Отечественной войны, награждённым медалью «За оборону Ленинграда» или блокадникам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и участникам мероприятий, посвящённых 80-летию прорыва блокады Ленинграда в ходе операции «Искра», организованных в библиотеках, домах и центрах культуры, образовательных организациях.

«Ленточку или открытку с ленточкой Ленинградской Победы можно изготовить своими руками, написав доброе пожелание ветеранам – блокадникам, сфотографировать и разместить в социальной сети с хештегами #ЛенточкаЛенинградскойПобеды #патриот48 #Липецкаяобласть», - добавляют в центре патриотического воспитания.
3 297
#память #Великая Отечественная война
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Комментарии (3)

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Липчанин

2 минуты назад
Боюсь написать правду. Теперь есть уголовные статьи как надо отмечать и с какими атрибутами. Оказывается до этого отмечали все не так
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Правда

52 минуты назад
Под Красным Флагом,уже бы в Берлине были.
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А оказывается что

сегодня, 11:34
Красный флаг уже списали? К слову везде.
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