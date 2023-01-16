Акция посвящена 80-летию прорыва блокады Ленинграда.

С 18 по 27 января 2023 года в Липецкой области впервые пройдёт акция «Ленточка Ленинградской Победы».



Акция посвящена 80-летию прорыва блокады Ленинграда в ходе операции «Искра» и 79-летию полного освобождения Ленинграда от нацистской блокады в годы Великой Отечественной войны», - сообщает региональный центр подготовки граждан России к военной службе и военно-патриотического воспитания населения Липецкой области.



Ленточка Ленинградской Победы — это небольшая полоска ткани двух цветов: оливкового и зелёного. Оливковый цвет ленточки символизирует Победу, а зелёный — цвет жизни. Они также повторяют цвета колодки медали «За оборону Ленинграда» — главной награды блокадников.



Ленточку Ленинградской Победы будут вручать ветеранам Великой Отечественной войны, награждённым медалью «За оборону Ленинграда» или блокадникам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и участникам мероприятий, посвящённых 80-летию прорыва блокады Ленинграда в ходе операции «Искра», организованных в библиотеках, домах и центрах культуры, образовательных организациях.



«Ленточку или открытку с ленточкой Ленинградской Победы можно изготовить своими руками, написав доброе пожелание ветеранам – блокадникам, сфотографировать и разместить в социальной сети с хештегами #ЛенточкаЛенинградскойПобеды #патриот48 #Липецкаяобласть», - добавляют в центре патриотического воспитания.