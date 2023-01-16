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45 минут назад
ИП и юрлица с 2023 года смогут платить все налоги и взносы за месяц одним платежом
Об этом сообщает Госдума.
Индивидуальные предприниматели и юридические лица с этого года могут платить все налоги и взносы за месяц одним платежом, - говорится в официальном Телеграм-канале Государственной Думы.
Отмечается, что данная мера поможет избежать ошибок и сэкономить время.
Кроме того, компании сразу будут видеть, есть ли у них задолженность по налогам и какова ее сумма.
Помимо того, государство само распределяет платежи по налогам и бюджетам.
Если все же на счету появится излишек, вернуть его можно будет быстрее по одному заявлению.
А также появятся единый срок сдачи отчетности — 25-е число месяца и единый срок уплаты налогов — 28-е.
Подчеркивается, что срок уплаты для имущественных налогов физлиц остался прежним – 1-е декабря.
Отмечается, что данная мера поможет избежать ошибок и сэкономить время.
Кроме того, компании сразу будут видеть, есть ли у них задолженность по налогам и какова ее сумма.
Помимо того, государство само распределяет платежи по налогам и бюджетам.
Если все же на счету появится излишек, вернуть его можно будет быстрее по одному заявлению.
А также появятся единый срок сдачи отчетности — 25-е число месяца и единый срок уплаты налогов — 28-е.
Подчеркивается, что срок уплаты для имущественных налогов физлиц остался прежним – 1-е декабря.