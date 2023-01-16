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сегодня, 11:19
Мобилизованных предпринимателей освободят от статистической отчётности
Соответствующие изменения внесены в постановление правительства.
Представители российского малого и среднего бизнеса, призванные в рамках частичной мобилизации, будут освобождены от необходимости предоставлять обязательную статистическую отчётность во время несения военной службы. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Оно позволит мобилизованным предпринимателям избежать штрафов за непредставление отчётности, - говорится на официальном сайте кабмина.
Документ вносит изменения в постановление правительства "О мерах поддержки мобилизованных лиц". Он предусматривает, что информация о субъектах предпринимательства, где в рамках мобилизации призван единственный учредитель и одновременно руководитель, будет направляться в Росстат Федеральной налоговой службой. Таким образом, сами предприниматели будут избавлены от необходимости предоставлять отчётность во время несения воинской службы.
Уточняется, что данная мера является частью комплекса дополнительных мер поддержки мобилизованных. Ранее кабмин утвердил отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для таких граждан. Она распространяется в том числе на предпринимателей, которые являются руководителями и одновременно единственными учредителями своих компаний.
Для мобилизованных продлены сроки предоставления налоговых деклараций и отчётов о движении денежных средств по счетам. Кроме того, правительством утверждено постановление о расчёте страхового стажа для мобилизованных, контрактников и добровольцев. Период участия таких граждан в специальной военной операции будет засчитываться в их страховом стаже в двойном размере.
Документ вносит изменения в постановление правительства "О мерах поддержки мобилизованных лиц". Он предусматривает, что информация о субъектах предпринимательства, где в рамках мобилизации призван единственный учредитель и одновременно руководитель, будет направляться в Росстат Федеральной налоговой службой. Таким образом, сами предприниматели будут избавлены от необходимости предоставлять отчётность во время несения воинской службы.
Уточняется, что данная мера является частью комплекса дополнительных мер поддержки мобилизованных. Ранее кабмин утвердил отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для таких граждан. Она распространяется в том числе на предпринимателей, которые являются руководителями и одновременно единственными учредителями своих компаний.
Для мобилизованных продлены сроки предоставления налоговых деклараций и отчётов о движении денежных средств по счетам. Кроме того, правительством утверждено постановление о расчёте страхового стажа для мобилизованных, контрактников и добровольцев. Период участия таких граждан в специальной военной операции будет засчитываться в их страховом стаже в двойном размере.