В Липецке девочка получила травму при катании с горки на «ватрушке»

Это первый в этом сезоне случай, когда дети попадают в больницу после катания на горке.





Как рассказали GOROD48 в областной детской больнице, это первый в этом зимнем сезоне случай, когда дети попадают в больницу в результате катания с горки.



В прошлом зимнем сезоне таких происшествий было немало. Так, в Ельце



А в 2021-м году в Данкове на улице Воронежской 13-летний мальчик со стихийной горки протяжённостью около 40 метров В минувшие выходные 13-летняя девочка попала в Липецкую областную детскую больницу после катания с горки на «ватрушке». У девочки — черепно-мозговая травма, состояние её стабильное, не тяжёлое.Как рассказали GOROD48 в областной детской больнице, это первый в этом зимнем сезоне случай, когда дети попадают в больницу в результате катания с горки.В прошлом зимнем сезоне таких происшествий было немало. Так, в Ельце несколько человек были травмированы при катании с горки на улице Радиотехнической в районе парка 40-летия Октября.А в 2021-м году в Данкове на улице Воронежской 13-летний мальчик со стихийной горки протяжённостью около 40 метров выкатился на «ватрушке» под колеса проезжавшего автомобиля «Киа Рио».