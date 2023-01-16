Происшествия

28 минут назад

В Липецке девочка получила травму при катании с горки на «ватрушке»

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#дети #горка
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В Липецке девочка получила травму при катании с горки на «ватрушке»

Это первый в этом сезоне случай, когда дети попадают в больницу после катания на горке.

В минувшие выходные 13-летняя девочка попала в Липецкую областную детскую больницу после катания с горки на «ватрушке». У девочки — черепно-мозговая травма, состояние её стабильное, не тяжёлое.

Как рассказали GOROD48 в областной детской больнице, это первый в этом зимнем сезоне случай, когда дети попадают в больницу в результате катания с горки.

В прошлом зимнем сезоне таких происшествий было немало. Так, в Ельце несколько человек были травмированы при катании с горки на улице Радиотехнической в районе парка 40-летия Октября.

А в 2021-м году в Данкове на улице Воронежской 13-летний мальчик со стихийной горки протяжённостью около 40 метров выкатился на «ватрушке» под колеса проезжавшего автомобиля «Киа Рио».
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#дети #горка
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