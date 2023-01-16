28 минут назад
В МИД РФ заявили о невыполнимых визовых требованиях к российским туристам в странах ЕС
Заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов заявил, что в настоящий момент страны Евросоюза практически перестали выдавать россиянам многократные визы.
По его словам, в странах ЕС "ужесточают условия въезда для российских туристов вплоть до полного прекращения выдачи им шенгенских виз", - передает ТАСС.
"Как вам известно, на текущий момент российским гражданам запрещен въезд с туристическими целями в Латвию, Литву, Польшу, Финляндию, Чехию и Эстонию", - отметил он.
Министр подчеркнул, что ряд стран ЕС, не отказывая в выдаче виз россиянам формально, выдвигают заведомо невыполнимые условия.
Так, они требуют оплаты визовых сборов через западные банки или предъявления медицинского страхового полиса иностранного страховщика, что проблематично в условиях антироссийских санкций.