В мире

28 минут назад

В МИД РФ заявили о невыполнимых визовых требованиях к российским туристам в странах ЕС

69
#виза #туристы #ЕС

Заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов заявил, что в настоящий момент страны Евросоюза практически перестали выдавать россиянам многократные визы.

Государства ЕС свели к минимуму оформление многократных виз для граждан России, а некоторые страны выдвигают заведомо невыполнимые условия получения разрешений на въезд для туристов, - заявил заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов.

По его словам, в странах ЕС "ужесточают условия въезда для российских туристов вплоть до полного прекращения выдачи им шенгенских виз", - передает ТАСС.

"Как вам известно, на текущий момент российским гражданам запрещен въезд с туристическими целями в Латвию, Литву, Польшу, Финляндию, Чехию и Эстонию", - отметил он.

Министр подчеркнул, что ряд стран ЕС, не отказывая в выдаче виз россиянам формально, выдвигают заведомо невыполнимые условия.

Так, они требуют оплаты визовых сборов через западные банки или предъявления медицинского страхового полиса иностранного страховщика, что проблематично в условиях антироссийских санкций.
69
#виза #туристы #ЕС

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Белоруссия и РФ начали совместные летно-тактическое учения авиации
#учения #авиация #Белоруссия
Белоруссия и РФ начали совместные летно-тактическое учения авиации

сегодня, 10:00

В мире
В Непале потерпел крушение самолет с 72 людьми на борту
2
В Непале потерпел крушение самолет с 72 людьми на борту

вчера, 14:30

В мире
В Литве произошел взрыв на газопроводе
В Литве произошел взрыв на газопроводе

14.01.2023 15:51

В мире
Психиатр назвал способ сделать любые отношения счастливыми и крепкими
#отношения #психология
1
Психиатр назвал способ сделать любые отношения счастливыми и крепкими

12.01.2023 14:56

В мире
РФ ввела персональные санкции в отношении ряда членов британского правительства
#санкции #Британия
РФ ввела персональные санкции в отношении ряда членов британского правительства

12.01.2023 14:11

В мире
Свыше 20 человек погибли при взрыве у здания МИД Афганистана в Кабуле
#взрыв #Афганистан
Свыше 20 человек погибли при взрыве у здания МИД Афганистана в Кабуле

11.01.2023 16:39

В мире