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Белоруссия и РФ начали совместные летно-тактическое учения авиации

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#учения #авиация #Белоруссия

В Белоруссии начались летно-тактические учения Союзного государства.

16 января стартовало совместное летно-тактическое учение авиационных подразделений вооруженных сил Республики Беларусь и РФ, входящих в состав авиационного компонента региональной группировки войск (сил), - говорится в Telegram-канале Минобороны Белоруссии.

Уточняется, что от российской стороны в мероприятии принимает участие воинское формирование воздушно-космических сил.

Отмечается, что основной целью учений является повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач.

Подчеркивается, что в ходе учения планируется отработать широкий спектр вопросов, в том числе ведение воздушной разведки; совместное патрулирование воздушного пространства вдоль Государственной границы; авиационная поддержка группировок войск; высадка тактического воздушного десанта; а также доставка грузов и эвакуация раненых.

Для обеспечения проведения учения задействуются все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Республики Беларусь, - говорится на сайте МИД Белоруссии.

Ранее в Минобороны Белоруссии рассказали, что артиллеристов региональной группировки войск РФ и Белоруссии начали приводить в готовность в рамках мероприятий по боевому слаживанию.
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#учения #авиация #Белоруссия

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