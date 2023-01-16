Происшествия
18 минут назад
В «ГАЗ» влетел кусок наледи, водитель госпитализирован
С 13 по 15 января на дорогах Липецкой области три человека погибли и трое – пострадали.
Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 14 января в Добровском районе на дороге Доброе – Мичуринск столкнулись автомобили «ВАЗ-2107» с 18-летним водителем и «Киа» с 58-летней женщиной за рулем. Водитель «ВАЗа» и две пассажирки «Киа» 81-го года и 83-х лет погибли, женщина-водитель «Киа» и 17-летняя пассажирка «семерки» госпитализированы.
15 января в Добринском районе на дороге Воронеж – Тамбов в автомобиль «ГАЗ» влетел кусок наледи. Предположительно, от другого автомобиля. 38-летний водитель «ГАЗа» получил травму, его доставили в больницу.
За три дня автоинспекторы зарегистрировали еще 40 аварий, они обошлись без пострадавших.
15 января в Добринском районе на дороге Воронеж – Тамбов в автомобиль «ГАЗ» влетел кусок наледи. Предположительно, от другого автомобиля. 38-летний водитель «ГАЗа» получил травму, его доставили в больницу.
За три дня автоинспекторы зарегистрировали еще 40 аварий, они обошлись без пострадавших.