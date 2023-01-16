40-летнего липчанина задержали на угнанной машине, оказалось, на его счету множество краж

Сразу несколько уголовных дел о кражах возбуждены в отношении 40-летнего жителя Липецка. По данным полиции, он занимался угонами, автокражами и обвиняется в краже из частного дома. В его гараже найдены похищенные автомобили и украденное из дома имущество.



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Мужчину задержал этой осенью наряд ДПС: он пытался уехать от полицейских на угнанной машине. После непродолжительной погони угнанный автомобиль был заблокирован в частном секторе Правобережного района Липецка.



После задержания выяснилось, что водитель объявлен в розыск органами предварительного следствия Тамбовской области, неоднократно судим за кражи и преступление против личности. А затем вскрылись и другие факты его криминальной биографии.



«Полицейскими установлена причастность задержанного к трем фактам хищения и угону автомобилей отечественного производства на территории Липецка. Он присматривал машины, не оборудованные сигнализацией, похищал их по ночам и оставлял на окраине города. Кроме того, установлена причастность подозреваемого к краже из частного дома. Разбив окно, мужчина похитил имущество на сумму свыше 70 тысяч рублей. Также установлено, что путем разбития боковых стекол, мужчина похитил из трех автомобилей портмоне, насосы, инструменты, автомагнитолы, акустические полки, сварочный аппарат и другое имущество», - рассказали сегодня в пресс-службе областного управления МВД.



Часть украденного: похищенные автомобили, посуда, предметы интерьера, одежда, бытовая техника - найдена в гараже мужчины.

