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В Сомали восемь человек погибли после взрывов автомобилей

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Восемь человек погибли, более 25 получили ранения в результате трех взрывов, прогремевших в субботу в провинции Хиран в центре Сомали, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Garowe Online.

По информации местных властей, в результате взрывов в двух городах Сомали пострадали более 50 человек. Так, в городе Джалалакси в результате взрыва заминированного автомобиля на контрольно-пропускном пункте возле здания городской полиции погибли четыре человека. Также взрыв произошел в городе Булобарде, там погибли 11 человек и 52 получили ранения, уточнил представитель здравоохранения.

По данным СМИ, ответственность за оба теракта взяла на себя группировка «Аль-Шабааб» (запрещена в РФ).

По словам свидетелей инцидентов, в результате произошедшего повреждены несколько зданий, среди них - главная мечеть одного из городов.
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