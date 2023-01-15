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20 минут назад
Бойца ММА нашли мертвым в вагоне поезда
Бойца смешанных единоборств (ММА) Георгия Гаглоева обнаружили мертвым в вагоне поезда, следовавшего из Москвы во Владикавказ, сообщает РИА Новости.
Гаглоева нашли мертвым во время остановки поезда в Ростове-на-Дону. По одной из версий СМИ, бойца могли задушить подушкой прямо в вагоне. Правоохранительные органы официальных заявлений еще делали.
Смерть спортсмена связывают с пропажей его тети Риммы Гаглоевой, которая исчезла около года назад при невыясненных обстоятельствах. С тех пор Георгий активно занимался поиском родственницы.
В феврале 2022 года Римма Гаглоева прилетела из ОАЭ в аэропорт Грозного, откуда направилась во Владикавказ на автомобиле. Позже машину с личными вещами Гаглоевой обнаружили на автозаправке в Ингушетии. По информации СМИ, автомобиль женщины преследовали перед ее исчезновением.
Гаглоева нашли мертвым во время остановки поезда в Ростове-на-Дону. По одной из версий СМИ, бойца могли задушить подушкой прямо в вагоне. Правоохранительные органы официальных заявлений еще делали.
Смерть спортсмена связывают с пропажей его тети Риммы Гаглоевой, которая исчезла около года назад при невыясненных обстоятельствах. С тех пор Георгий активно занимался поиском родственницы.
В феврале 2022 года Римма Гаглоева прилетела из ОАЭ в аэропорт Грозного, откуда направилась во Владикавказ на автомобиле. Позже машину с личными вещами Гаглоевой обнаружили на автозаправке в Ингушетии. По информации СМИ, автомобиль женщины преследовали перед ее исчезновением.