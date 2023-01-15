В мире
42 минуты назад
В Непале потерпел крушение самолет с 72 людьми на борту
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Самолет авиакомпании Yeti Airlines, на борту которого находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа, разбился на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара в Непале. Об этом сообщает ТАСС.
Турбовинтовое воздушное судно ATR 72, следовавшее из Катманду, потерпело крушение во время посадки. На ролике с предположительным моментом катастрофы, снятом очевидцами, видно, как лайнер накреняется в сторону и стремительно падает.
Сразу после происшествия власти закрыли аэропорт для проведения спасательных работ. Причины ЧП выясняются. Как сообщили в посольстве России в Непале, на борту самолета находились четверо россиян. Все пассажиры и члены экипажа самолета погибли.
Турбовинтовое воздушное судно ATR 72, следовавшее из Катманду, потерпело крушение во время посадки. На ролике с предположительным моментом катастрофы, снятом очевидцами, видно, как лайнер накреняется в сторону и стремительно падает.
Сразу после происшествия власти закрыли аэропорт для проведения спасательных работ. Причины ЧП выясняются. Как сообщили в посольстве России в Непале, на борту самолета находились четверо россиян. Все пассажиры и члены экипажа самолета погибли.
1 2053
Александр