В мире

42 минуты назад

В Непале потерпел крушение самолет с 72 людьми на борту

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Самолет авиакомпании Yeti Airlines, на борту которого находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа, разбился на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара в Непале. Об этом сообщает ТАСС.

Турбовинтовое воздушное судно ATR 72, следовавшее из Катманду, потерпело крушение во время посадки. На ролике с предположительным моментом катастрофы, снятом очевидцами, видно, как лайнер накреняется в сторону и стремительно падает.

Сразу после происшествия власти закрыли аэропорт для проведения спасательных работ. Причины ЧП выясняются. Как сообщили в посольстве России в Непале, на борту самолета находились четверо россиян. Все пассажиры и члены экипажа самолета погибли.




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Александр

16 минут назад
Трагедия.
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