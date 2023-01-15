На пяти улицах Липецка отключат холодную воду

Завтра, 16 января «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в двух районах Липецка – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители пяти улиц, сообщили в компании.

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 5а/1, 6б, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 13, 13а, 13б, 15, 15а (здание детского сада), 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 21а, 23, 24, 24а по улице 50 лет НЛМК, №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 15 (здание средней школы), 11 по улице Лутова. Воду для питья подвезут по двум адресам: на улицу 50 лет НЛМК, 15а (здание детского сада) и улицу Лутова, 15 (здание школы).



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в районе Университетском: домах №№ 4, 10 по улице Бехтеева, №№ 1, 3, 5 по улице Политехнической, №№ 1, 2, 3 по улице Славянова. Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



16 января «Липецкэнерго» также будет проводить ремонтные работы на своих сетях – с 09:00 до 17:00 без света останется частный сектор СНТ «Дачный-1», сообщили в компании.