39 минут назад
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Завтра, 16 января «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в двух районах Липецка – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители пяти улиц, сообщили в компании.
С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в районе Университетском: домах №№ 4, 10 по улице Бехтеева, №№ 1, 3, 5 по улице Политехнической, №№ 1, 2, 3 по улице Славянова. Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей.
После окончания работ возможно повышение мутности воды.
16 января «Липецкэнерго» также будет проводить ремонтные работы на своих сетях – с 09:00 до 17:00 без света останется частный сектор СНТ «Дачный-1», сообщили в компании.