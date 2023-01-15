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Липецкий пенсионер отдал одним и тем же телефонным мошенникам 14 миллионов рублей в два захода

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Липецкий пенсионер отдал одним и тем же телефонным мошенникам 14 миллионов рублей в два захода

Пожилой липчанин ранее перевел мошенникам 7 миллионов, опомнился и заявил в полицию. Но ему перезвонили те же люди и с того же телефона, и он перевел им еще почти 7 миллионов

71-летний липецкий пенсионер лишился очень крупной суммы своих накоплений – 14 миллионов рублей.

Еще в прошлом году он отдал телефонным мошенникам 6,6 миллионов рублей. Развели его по классической схеме, позвонив и сообщив, что к его счету появился доступ у мошенников, и чтобы его обезопасить, деньги надо перекинуть на специальный, безопасный счет. Мужчина тогда заявил полицию.

Уже после нового года пожилому липчанину снова позвонили те же самые люди, с того же номера телефона. Причем пенсионер их опознал, и даже начал ругаться по телефону, сообщив, что заявил в полицию. Мужчину мошенник похвалил за такой ход, и сообщил, что теперь ему позвонит руководитель Следственного комитета.

И «руководитель следкома» перезвонил. «Бастрыкин» порадовал дедушку, что теперь все счета защищены, но нужно следовать дальнейшим указаниям «работников банковской сферы». Целых 4 дня 71-летний липчанин следовал этим указаниям и перевел мошенникам еще 7,7 миллионов рублей.

Полиция расследуют это двух эпизодное дело.
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Комментарии (17)

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Виктор

6 минут назад
Не УВД, а УМВД.
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Эх

8 минут назад
не хило дедушки на пенсии живут
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отец Дормидонт

8 минут назад
Надо яво освятить срочно
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Это

9 минут назад
Говорит о том,что у деда мозг отсутствует совсем,как и 80 % жителей страны,я вам на все 146% говорю
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Скажите

18 минут назад
А в какой он партии состоит(ял).Даже интересно?
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Z

23 минуты назад
Проверить, откуда такие деньги
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Иван

36 минут назад
Пора уже навести порядок в банках. Они ради своих выгод никаких защитных барьеров против таких переводов не делают да еще информацию о вкладах не защищют, а то и сдают мошенникам.
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Марсианин

37 минут назад
У меня один вопрос, откуда такие деньги у пенсионера, ну да если чинушей работал каким нибудь, тогда ещё поверю...
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Марсианин

37 минут назад
У меня один вопрос, откуда такие деньги у пенсионера, ну да если чинушей работал каким нибудь, тогда ещё поверю...
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Викторм

38 минут назад
Как банки допустили такие переводы?
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