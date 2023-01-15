Липецкий пенсионер отдал одним и тем же телефонным мошенникам 14 миллионов рублей в два захода

Пожилой липчанин ранее перевел мошенникам 7 миллионов, опомнился и заявил в полицию. Но ему перезвонили те же люди и с того же телефона, и он перевел им еще почти 7 миллионов

71-летний липецкий пенсионер лишился очень крупной суммы своих накоплений – 14 миллионов рублей.



Еще в прошлом году он отдал телефонным мошенникам 6,6 миллионов рублей. Развели его по классической схеме, позвонив и сообщив, что к его счету появился доступ у мошенников, и чтобы его обезопасить, деньги надо перекинуть на специальный, безопасный счет. Мужчина тогда заявил полицию.



Уже после нового года пожилому липчанину снова позвонили те же самые люди, с того же номера телефона. Причем пенсионер их опознал, и даже начал ругаться по телефону, сообщив, что заявил в полицию. Мужчину мошенник похвалил за такой ход, и сообщил, что теперь ему позвонит руководитель Следственного комитета.



И «руководитель следкома» перезвонил. «Бастрыкин» порадовал дедушку, что теперь все счета защищены, но нужно следовать дальнейшим указаниям «работников банковской сферы». Целых 4 дня 71-летний липчанин следовал этим указаниям и перевел мошенникам еще 7,7 миллионов рублей.



Полиция расследуют это двух эпизодное дело.

