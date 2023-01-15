Общество

сегодня, 13:42

Смена формулировки: «Аэропорт закрыт в связи с отсутствием договоров с авиакомпаниями»

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#аэропорт #запрет #
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Смена формулировки: «Аэропорт закрыт в связи с отсутствием договоров с авиакомпаниями»

Срок приостановки полетов в небе над Липецкой областью гражданских судов, в том числе работы местного аэропорта, закончился 14 января.

Официальной информации от Росавиации о возобновлении работы и полетов или продлении запрета не поступало. Единственно посленовогоднее сообщение Росавиации касалось распространенного фейка о, якобы, возобновлении полетов в 11 центральных и южных регионов, включая Липецк после 15 января. Росавиация проинформировала, что полеты в этих регионах не будут возобновлены после 15 января. На какие сроки отодвигается возобновление полетов – неизвестно.

Ранее Росавиация сообщила, то информирование становится прерогативой местных гражданских аэропортов.

Как сообщили сегодня GOROD48 на горячей линии аэропорта «Липецк», воздушная гавань Липецка закрыта по причине отсутствия договоров с авиакомпаниями.
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#аэропорт #запрет #
1

Комментарии (7)

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Безмасочник

3 минуты назад
Хорошая новость. Скоро осуществится моя мечта пасти и делать покос на взлётке.
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Элиот

23 минуты назад
А что тут непонятно, до 2030 года. И вообще, важность авиасообщения сильно преувеличена. Есть гужевой транспорт, этого достаточно.
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Не

30 минут назад
Авиакомпании, авиакомпании и дальше к нам летают
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Авиакомпании

46 минут назад
хоть знают про это?)))
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Патриот

сегодня, 14:05
Прям как в Европе..
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Мимо проходил

сегодня, 14:03
Когда ремонт дороги в этот аэропорт завершат? 3год пошёл ремонта
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Вахтанг

сегодня, 13:57
Отрицательная динамика развития
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