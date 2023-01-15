сегодня, 13:42
Смена формулировки: «Аэропорт закрыт в связи с отсутствием договоров с авиакомпаниями»
Срок приостановки полетов в небе над Липецкой областью гражданских судов, в том числе работы местного аэропорта, закончился 14 января.
Ранее Росавиация сообщила, то информирование становится прерогативой местных гражданских аэропортов.
Как сообщили сегодня GOROD48 на горячей линии аэропорта «Липецк», воздушная гавань Липецка закрыта по причине отсутствия договоров с авиакомпаниями.
Безмасочник
Элиот
Не
Авиакомпании
Патриот
Мимо проходил
Вахтанг