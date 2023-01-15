Смена формулировки: «Аэропорт закрыт в связи с отсутствием договоров с авиакомпаниями»

Срок приостановки полетов в небе над Липецкой областью гражданских судов, в том числе работы местного аэропорта, закончился 14 января.

Официальной информации от Росавиации о возобновлении работы и полетов или продлении запрета не поступало. Единственно посленовогоднее сообщение Росавиации касалось распространенного фейка о, якобы, возобновлении полетов в 11 центральных и южных регионов, включая Липецк после 15 января. Росавиация проинформировала, что полеты в этих регионах не будут возобновлены после 15 января. На какие сроки отодвигается возобновление полетов – неизвестно.



Ранее Росавиация сообщила, то информирование становится прерогативой местных гражданских аэропортов.



Как сообщили сегодня GOROD48 на горячей линии аэропорта «Липецк», воздушная гавань Липецка закрыта по причине отсутствия договоров с авиакомпаниями.

