19-летняя барменша обокрала заведение, в котором работала

Молодая девушка устроилась работать в бар, в котором воровала часть выручки

Полиция передала в суд расследованное уголовное дело в отношении 19-летней жительницы Тербунского района.



В июле прошлого года девушка устроилась в Липецке на работу в бар, расположенный на улице Белянского. В ее обязанности входило обслуживание покупателей и кассовые операции. Как выяснило следствие, в конце рабочего дня часть выручки она присваивала себе.



Сумма краж набралась приличная – 53 тысячи рублей.



- В отношении 19-летней девушки возбудили уголовное дело по части 2 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата». Ей грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

