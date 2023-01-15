Происшествия

сегодня, 09:21

19-летняя барменша обокрала заведение, в котором работала

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#кража
19-летняя барменша обокрала заведение, в котором работала

Молодая девушка устроилась работать в бар, в котором воровала часть выручки

Полиция передала в суд расследованное уголовное дело в отношении 19-летней жительницы Тербунского района.

В июле прошлого года девушка устроилась в Липецке на работу в бар, расположенный на улице Белянского. В ее обязанности входило обслуживание покупателей и кассовые операции. Как выяснило следствие, в конце рабочего дня часть выручки она присваивала себе.

Сумма краж набралась приличная – 53 тысячи рублей.

- В отношении 19-летней девушки возбудили уголовное дело по части 2 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата». Ей грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
7 776
#кража

Комментарии (7)

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Коммунист

1 минуту назад
Гость, согласен. С буржуев не убудет.
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Гость11

3 минуты назад
не-а че, а,, в городе ,,в свой кошель никто не хочет отсыпать ? Перестаньте наезжать на деревню так называемые горожане из близлежащих деревень Липецка
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Гость

17 минут назад
53 тысячи невелики деньги ,нашли преступницу .
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гость

25 минут назад
Думаю, Так капитализм же,ничего личного.
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Думаю

42 минуты назад
Ей платили коппейки,да ещё и в конверте.Сейчас так многие дельцы поступают,чтобы не отчислять в налоговую,пенсионный фонд.Вот и приходится людям выживать.А воровать надо вагонами.Как в к/ф.
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Ответ.

59 минут назад
не-а че, Нет надо платить нармальные денги а не копейки и вовремя.
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не-а че

сегодня, 09:32
Девчуля хотела деньжат побольше отсыпать в свой кошелек,в деревне так не заработаешь.
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