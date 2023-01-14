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сегодня, 17:55

В Москве мужчина потерял 10 млн рублей при обмене на доллары

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Гражданин Белоруссии в Москве попытался обменять крупную сумму денег на доллары по выгодному курсу, сообщает Российская Газета.

10 января мужчина обратился к знакомому, чтобы тот помог ему выгодно обменять сумму почти в десять миллионов рублей на доллары. Знакомый посоветовал ему некую фирму, с которой позже списался пострадавший.

Встречу назначили на 11 января. Мужчина явился в офис в жилом доме. Там, миновав охранника, он зашел в помещение с кассой, где передал девушке-кассиру всю сумму. Она пересчитала деньги и заявила, что ей необходимо сходить в хранилище, чтобы отнести полученную сумму и принести доллары на обмен.

Мужчина понял, что происходит что-то неладное, примерно через полчаса с момента, когда кассир ушла в хранилище. Он вышел из кассового помещения и обнаружил, что офис пуст, после чего сразу обратился в правоохранительные органы.

Полиция проводит проверку по данному факту.
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