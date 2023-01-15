Неделя 48
сегодня, 08:00
Раньше мы мечтали полететь на Марс, а теперь на море в год хотя бы раз
Итоги недели.
Во время длинных новогодних выходных на официальном интернет-портале правовой информации появился Генеральный план развития Липецка. Третий за 15 лет. В 2009-м и в 2014 годах такие документы стратегического планирования для Липецка разработало санкт-петербургское ОАО «РосНИПИУрбанистики», а нынешний, за 21,7 млн рублей, – москвичи из ООО «Градостроительный институт «Мирпроект».
«Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки» © «Двенадцать стульев»
Генпланом 2014 года предусматривалось, что город прирастет на 2700 гектаров за счет территории Грязинского района, Желтых Песков и Сселок на северо-востоке и Липецкого района на юге. В Липецке к 2035 году должны были жить 540 тысяч человек. Разработчикам Генплана, среди которых была родственница президента России по мужу Маргарита Путина, Липецк тогда виделся как крупный многопрофильный индустриальный центр. Как бальнеологический курорт регионального уровня. Как историко-культурный и образовательный центр.
Фишкой нового Генплана стало не освоение новых территорий, а реновация районов с аварийным жильем, гаражами, ветхими хозпостройками. В нем расписана и застройка территории погибшего завода «Свободный сокол». В этом документе нет никаких «37 городов-спутников» и метро, обещанных экс-губернатором Олегом Королевым. В то же время предполагается появление в частном секторе и на территориях СНТ зон малоэтажной (до 4 этажей) и среднеэтажной (5-8 этажей) застройки, под которые отведены более тысячи гектаров. Из публикации «40 детсадов, девять школ, аквапарк, яхт-клуб, новый мост через Воронеж, пять храмов, крематорий…» можно узнать, что еще кроме жилья может появиться в Липецке.
– Ничего этого не будет. Из 40 садиков построят 4, вместо домов детского творчества построят магазины, застройка 5-8 этажей превратится в 10-16 этажей, драмтеатры и прочие ФОКи превратятся в бизнес-центры, а про третий мост вообще насмешки. Уже 50 лет его все обещают, но пока даже и не дуют в ту сторону, – написала Алина, резюмировав, таким образом, мнение многих читателей GOROD48 обо всех этих замыслах.
Этот документ, конечно, удивителен по содержанию. Например, он предполагает строительство и реконструкцию двух сотен социальных объектов при параллельном сокращении числа горожан в среднем на 1200 человек в год. Да-да, к 2042 году, на который рассчитан новый Генплан, в Липецке, по предположению проектировщиков, будут жить 484,4 тысячи человек. Но только детских садов предполагается построить и перестроить 40 штук! Для кого все это при прогнозируемом вымирании и бегстве в мегаполисы липчан?
Даже чиновники признают, что Генплан – это некая декларация о намерениях. Построят только то, на что городу дадут деньги (любой социальный объект в Липецке возводят исключительно на условиях софинсирования с областным и федеральным бюджетами: ясли, детсады, школы, поликлиники). А так-то да, планов – громадье! Согласно им, Желтые Пески и Сселки вообще становятся воспетыми Остапом Бендеров Нью-Васюками, ведь там должны построить детсады, школы, учреждения допобразования, спортивные комплексы, Дома культуры…
Кстати, на Желтые Пески были планы еще советской власти. В 1960-е годы институт «Ленгипрогор», разработавший в то время Генплан развития Липецка, предложил построить 200-тысячный город-спутник именно на месте этого села. С надземным метро, между прочим, которое бы возило металлургов на Новолипецкий комбинат. Но проект, как мы понимаем, не состоялся по вечной для рабочего города причине – отсутствию денег.
Можно не сомневаться лишь в одном – в том, что за 20 лет в Липецке построят пять храмов, о которых идет речь в Генплане-2042.
Новый год встречали под тарелок бой,
очень Николаю повезло с женой
Вот и прошли самые длинные в году праздники. И они были на диво спокойными – ни одного убийства! Возможно, потому, что впервые обошлись без массовых гуляний. Итоги новогодних каникул в Липецке: «Трое сбитых пешеходов, двое изрезанных мужчин, угоревшие в сауне, драки в «маршрутках».
«Новый год спровоцировал всплеск семейных конфликтов». А еще «В новогодние выходные 10 липчан отравились алкогольными суррогатами». За 10 дней в областной наркологический диспансер поступили 233 человека – на 60 меньше, чем в прошлом году. 11 из них попали к медикам с белой горячкой. Один из пациентов областной наркологии умер.
– В основном наши нынешние пациенты употребляли самогон собственного изготовления. Это какая-то эпидемия: все вдруг кинулись гнать самогон и доказывать друг другу, чей лучше! – сказал GOROD48 главврач наркодиспансера Михаил Коростин.
В отделении острых отравлений БСМП №1 Липецка за это время откачали восемь пациентов со смертельной концентрацией алкоголя в крови. Также врачи спасли 30-летнего мужчину, который выпил стакан стеклоочистителя.
А еще «За выходные 108 водителей попались пьяными за рулём».
– Страшно представить, сколько не попалось, – написала Мама дорогая.
– Вот вам и семейный праздник! От стольких дней безделья да алкоголя у многих крыши едут. Давно пора навести порядок с количеством праздничных новогодних дней, – предложил Ох.
– Если кроме пьянки не знаете, чем заняться, то не надо других лишать прекрасной возможности отдохнуть с детьми и друзьями. Люди уезжают в горы, к морю, на природу и наслаждаются отдыхом. А вы как собака на сене: ни себе ни людям, – ответили этому рационализатору.
Но были и хорошие новости. Водитель Алексей Скаков поблагодарил автоинспекторов за помощь его семье в сильный мороз 7 января. Автомобиль, в котором ехал мужчина с женой и тремя детьми, заглох на трассе. Инспекторы ДПС Владимир Верзилин и Михаил Носиков заметили машину с включенной аварийкой и предложили помощь. Они пересадили детей и женщину в теплый салон своего автомобиля, а сами помогли Алексею Скакову запустить двигатель.
Добавлять пора бы, чтоб не сник народ,
антидепрессанты прям в водопровод
В этот понедельник на совещании в городской администрации констатировали, что в новогодние выходные обошлось без серьезных аварий на сетях, которые могли бы случиться с учетом 20-градусных морозов, накрывших Липецк 6 января. Первый вице-мэр Вадим Негробов похвалили «Квадру», которая «заняла проактивную позицию, действовала на упреждение и неплохо отработала неплохо с учетом аномально низких температур атмосферного воздуха».
В свою очередь GOROD48 спросил горожан, тепло ли в их квартирах? Большинство опрошенных сказали, что да. Некоторые даже пожаловались на перетоп (это когда в комнатах выше +24 градусов). Но все же были жалобы и на холод в квартирах. Стоит добавить, что в Госжилинспекцию на проблемы с отоплением за праздничные дни пожаловались 15 липчан.
А вот изношенные водопроводные и канализационные сети морозов не выдержали. Например, на том же совещании Вадим Негробов раскритиковал департамент ЖКХ и компанию «РВК-Липецк» за слишком долгое устранение утечки холодной воды на улице Мичурина. Замерзшая вода превратила дорогу и часть улицы в каток. А с начала этой недели где-только не рвались трубы! О самых свежих случаях мы сообщили вчера: «В Липецке под отключение воды попали два детсада, 33 многоэтажки и 90 частных домов».
Замерзшая на дороге вода стала одной из причин ДТП на улице Студеновской, в котором едва не погиб 21-летний водитель «Тойоты». Из врезавшейся в дерево покореженной машины спасатели извлекали его с помощью гидравлических инструментов. В полиции, кстати, подтвердили наличие льда на месте этой аварии. А в мэрии заявили, что рассыпали аж 36 тонн песка и соли на дороге, покрывшейся ледяной коркой.
Все коммунальные ЧП, после которых люди остаются без воды, вызывают раздражение горожан. Свое недовольство текущим положением дел липчане выплескивают в соцсети или в язвительные комментарии под новостями. Но как бы ни злословили городскую власть, она умыла руки: водопровод и канализация уже как год находятся не в ведении муниципалитета, а в концессии липецкой дочки «Росводоканала». Которой, кстати, подкинули деньжат на модернизацию городских очистных: «Правительство РФ подтвердило намерение вложить в реконструкцию МУП «ЛиСА» 1,6 миллиарда рублей».
ООО «РВК-Липецк» обязалось вложить в обновление сетей 20,6 млрд рублей (в ценах 2022 года), но до сих пор занимается только латанием лопнувших труб. Но концессионер обещает начать масштабные работы уже в этом году, гарантируя освоить бо́льшую часть заявленных инвестиций в 2023-2028 годах. Итак, ясно одно: территория Липецка в ближайшие годы станет одной большой раскопкой. Без этого, впрочем, будет еще хуже.
Но полномочий на содержание дорог по ГОСТу у мэрии никто не забирал. А они достойно не пережили новогодние выходные. «Зимние дожди и морозы испортили дороги». В мэрии обещают начать ямочный ремонт, как только потеплеет. Ведь работать литой асфальтобетонной смесью при минус 10 и ниже нельзя.
– Может быть, пора уже при укладке асфальта иметь ввиду эти перепады погоды и класть КАЧЕСТВЕННЫЙ асфальт, а не самый дешевый? – задался вопросом один наш читатель.
– «Есть легионы сорванцов, у которых на языке «государство», а в мыслях – пирог с казённой начинкою», – процитировал классика другой.
Ну и ну!
«На улице Московской на балконе нашли замерзшего пенсионера». У 71-летнего мужчины были диагностированы переохлаждение и крайняя степень обморожения - оледенение рук и ног. У пенсионера нашлась дочь, которая несколько дней не могла связаться с отцом. Поэтому медикам неизвестно, сколько времени мужчина провел на улице.
«В Липецкой области посчитали бобров, выдр и норок». По данным регионального управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов, у нас живут 2 975 бобров, 914 норок и 341 выдра.
Новость вызвала ожидаемую реакцию наших читателей:
– Прям в воду ныряли и за каждой следили…
– На перепись они в очередь становились? Они ведь все на одну морду.
– А крыс посчитали, не?
«Постоялец липецкого хостела доставлен в больницу с распоротым животом» и поврежденными гениталиями. Он попал на камеру гостиницы автовокзала на проспекте Победы. 31-летнего жителя области госпитализировали в тяжелейшем состоянии. Предположительно, раны он нанес себе сам.
«Водитель-должник наехал машиной на судебного пристава». Как только он понял, что натворил, тут же побежал в банк, откуда вернулся с квитанцией об оплате всей суммы штрафа в 337 тысяч рублей.
«Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки» © «Двенадцать стульев»
Генпланом 2014 года предусматривалось, что город прирастет на 2700 гектаров за счет территории Грязинского района, Желтых Песков и Сселок на северо-востоке и Липецкого района на юге. В Липецке к 2035 году должны были жить 540 тысяч человек. Разработчикам Генплана, среди которых была родственница президента России по мужу Маргарита Путина, Липецк тогда виделся как крупный многопрофильный индустриальный центр. Как бальнеологический курорт регионального уровня. Как историко-культурный и образовательный центр.
Фишкой нового Генплана стало не освоение новых территорий, а реновация районов с аварийным жильем, гаражами, ветхими хозпостройками. В нем расписана и застройка территории погибшего завода «Свободный сокол». В этом документе нет никаких «37 городов-спутников» и метро, обещанных экс-губернатором Олегом Королевым. В то же время предполагается появление в частном секторе и на территориях СНТ зон малоэтажной (до 4 этажей) и среднеэтажной (5-8 этажей) застройки, под которые отведены более тысячи гектаров. Из публикации «40 детсадов, девять школ, аквапарк, яхт-клуб, новый мост через Воронеж, пять храмов, крематорий…» можно узнать, что еще кроме жилья может появиться в Липецке.
– Ничего этого не будет. Из 40 садиков построят 4, вместо домов детского творчества построят магазины, застройка 5-8 этажей превратится в 10-16 этажей, драмтеатры и прочие ФОКи превратятся в бизнес-центры, а про третий мост вообще насмешки. Уже 50 лет его все обещают, но пока даже и не дуют в ту сторону, – написала Алина, резюмировав, таким образом, мнение многих читателей GOROD48 обо всех этих замыслах.
Этот документ, конечно, удивителен по содержанию. Например, он предполагает строительство и реконструкцию двух сотен социальных объектов при параллельном сокращении числа горожан в среднем на 1200 человек в год. Да-да, к 2042 году, на который рассчитан новый Генплан, в Липецке, по предположению проектировщиков, будут жить 484,4 тысячи человек. Но только детских садов предполагается построить и перестроить 40 штук! Для кого все это при прогнозируемом вымирании и бегстве в мегаполисы липчан?
Даже чиновники признают, что Генплан – это некая декларация о намерениях. Построят только то, на что городу дадут деньги (любой социальный объект в Липецке возводят исключительно на условиях софинсирования с областным и федеральным бюджетами: ясли, детсады, школы, поликлиники). А так-то да, планов – громадье! Согласно им, Желтые Пески и Сселки вообще становятся воспетыми Остапом Бендеров Нью-Васюками, ведь там должны построить детсады, школы, учреждения допобразования, спортивные комплексы, Дома культуры…
Кстати, на Желтые Пески были планы еще советской власти. В 1960-е годы институт «Ленгипрогор», разработавший в то время Генплан развития Липецка, предложил построить 200-тысячный город-спутник именно на месте этого села. С надземным метро, между прочим, которое бы возило металлургов на Новолипецкий комбинат. Но проект, как мы понимаем, не состоялся по вечной для рабочего города причине – отсутствию денег.
Можно не сомневаться лишь в одном – в том, что за 20 лет в Липецке построят пять храмов, о которых идет речь в Генплане-2042.
Новый год встречали под тарелок бой,
очень Николаю повезло с женой
Вот и прошли самые длинные в году праздники. И они были на диво спокойными – ни одного убийства! Возможно, потому, что впервые обошлись без массовых гуляний. Итоги новогодних каникул в Липецке: «Трое сбитых пешеходов, двое изрезанных мужчин, угоревшие в сауне, драки в «маршрутках».
«Новый год спровоцировал всплеск семейных конфликтов». А еще «В новогодние выходные 10 липчан отравились алкогольными суррогатами». За 10 дней в областной наркологический диспансер поступили 233 человека – на 60 меньше, чем в прошлом году. 11 из них попали к медикам с белой горячкой. Один из пациентов областной наркологии умер.
– В основном наши нынешние пациенты употребляли самогон собственного изготовления. Это какая-то эпидемия: все вдруг кинулись гнать самогон и доказывать друг другу, чей лучше! – сказал GOROD48 главврач наркодиспансера Михаил Коростин.
В отделении острых отравлений БСМП №1 Липецка за это время откачали восемь пациентов со смертельной концентрацией алкоголя в крови. Также врачи спасли 30-летнего мужчину, который выпил стакан стеклоочистителя.
А еще «За выходные 108 водителей попались пьяными за рулём».
– Страшно представить, сколько не попалось, – написала Мама дорогая.
– Вот вам и семейный праздник! От стольких дней безделья да алкоголя у многих крыши едут. Давно пора навести порядок с количеством праздничных новогодних дней, – предложил Ох.
– Если кроме пьянки не знаете, чем заняться, то не надо других лишать прекрасной возможности отдохнуть с детьми и друзьями. Люди уезжают в горы, к морю, на природу и наслаждаются отдыхом. А вы как собака на сене: ни себе ни людям, – ответили этому рационализатору.
Но были и хорошие новости. Водитель Алексей Скаков поблагодарил автоинспекторов за помощь его семье в сильный мороз 7 января. Автомобиль, в котором ехал мужчина с женой и тремя детьми, заглох на трассе. Инспекторы ДПС Владимир Верзилин и Михаил Носиков заметили машину с включенной аварийкой и предложили помощь. Они пересадили детей и женщину в теплый салон своего автомобиля, а сами помогли Алексею Скакову запустить двигатель.
Добавлять пора бы, чтоб не сник народ,
антидепрессанты прям в водопровод
В этот понедельник на совещании в городской администрации констатировали, что в новогодние выходные обошлось без серьезных аварий на сетях, которые могли бы случиться с учетом 20-градусных морозов, накрывших Липецк 6 января. Первый вице-мэр Вадим Негробов похвалили «Квадру», которая «заняла проактивную позицию, действовала на упреждение и неплохо отработала неплохо с учетом аномально низких температур атмосферного воздуха».
В свою очередь GOROD48 спросил горожан, тепло ли в их квартирах? Большинство опрошенных сказали, что да. Некоторые даже пожаловались на перетоп (это когда в комнатах выше +24 градусов). Но все же были жалобы и на холод в квартирах. Стоит добавить, что в Госжилинспекцию на проблемы с отоплением за праздничные дни пожаловались 15 липчан.
А вот изношенные водопроводные и канализационные сети морозов не выдержали. Например, на том же совещании Вадим Негробов раскритиковал департамент ЖКХ и компанию «РВК-Липецк» за слишком долгое устранение утечки холодной воды на улице Мичурина. Замерзшая вода превратила дорогу и часть улицы в каток. А с начала этой недели где-только не рвались трубы! О самых свежих случаях мы сообщили вчера: «В Липецке под отключение воды попали два детсада, 33 многоэтажки и 90 частных домов».
Замерзшая на дороге вода стала одной из причин ДТП на улице Студеновской, в котором едва не погиб 21-летний водитель «Тойоты». Из врезавшейся в дерево покореженной машины спасатели извлекали его с помощью гидравлических инструментов. В полиции, кстати, подтвердили наличие льда на месте этой аварии. А в мэрии заявили, что рассыпали аж 36 тонн песка и соли на дороге, покрывшейся ледяной коркой.
Все коммунальные ЧП, после которых люди остаются без воды, вызывают раздражение горожан. Свое недовольство текущим положением дел липчане выплескивают в соцсети или в язвительные комментарии под новостями. Но как бы ни злословили городскую власть, она умыла руки: водопровод и канализация уже как год находятся не в ведении муниципалитета, а в концессии липецкой дочки «Росводоканала». Которой, кстати, подкинули деньжат на модернизацию городских очистных: «Правительство РФ подтвердило намерение вложить в реконструкцию МУП «ЛиСА» 1,6 миллиарда рублей».
ООО «РВК-Липецк» обязалось вложить в обновление сетей 20,6 млрд рублей (в ценах 2022 года), но до сих пор занимается только латанием лопнувших труб. Но концессионер обещает начать масштабные работы уже в этом году, гарантируя освоить бо́льшую часть заявленных инвестиций в 2023-2028 годах. Итак, ясно одно: территория Липецка в ближайшие годы станет одной большой раскопкой. Без этого, впрочем, будет еще хуже.
Но полномочий на содержание дорог по ГОСТу у мэрии никто не забирал. А они достойно не пережили новогодние выходные. «Зимние дожди и морозы испортили дороги». В мэрии обещают начать ямочный ремонт, как только потеплеет. Ведь работать литой асфальтобетонной смесью при минус 10 и ниже нельзя.
– Может быть, пора уже при укладке асфальта иметь ввиду эти перепады погоды и класть КАЧЕСТВЕННЫЙ асфальт, а не самый дешевый? – задался вопросом один наш читатель.
– «Есть легионы сорванцов, у которых на языке «государство», а в мыслях – пирог с казённой начинкою», – процитировал классика другой.
Ну и ну!
«На улице Московской на балконе нашли замерзшего пенсионера». У 71-летнего мужчины были диагностированы переохлаждение и крайняя степень обморожения - оледенение рук и ног. У пенсионера нашлась дочь, которая несколько дней не могла связаться с отцом. Поэтому медикам неизвестно, сколько времени мужчина провел на улице.
«В Липецкой области посчитали бобров, выдр и норок». По данным регионального управления по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов, у нас живут 2 975 бобров, 914 норок и 341 выдра.
Новость вызвала ожидаемую реакцию наших читателей:
– Прям в воду ныряли и за каждой следили…
– На перепись они в очередь становились? Они ведь все на одну морду.
– А крыс посчитали, не?
«Постоялец липецкого хостела доставлен в больницу с распоротым животом» и поврежденными гениталиями. Он попал на камеру гостиницы автовокзала на проспекте Победы. 31-летнего жителя области госпитализировали в тяжелейшем состоянии. Предположительно, раны он нанес себе сам.
«Водитель-должник наехал машиной на судебного пристава». Как только он понял, что натворил, тут же побежал в банк, откуда вернулся с квитанцией об оплате всей суммы штрафа в 337 тысяч рублей.
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