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сегодня, 17:49

Под Белгородом произошел пожар в бывшем здании ДК

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В Корочанском районе Белгородской области произошел пожар на территории бывшего здания Дома культуры и начальной школы, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших среди жителей нет, возгорание тушат.

«Эпицентр пожара находится недалеко от частных домов, жителей этих домовладений временно вывезли на безопасное расстояние»,—написал он в Telegram.

Что стало причиной пожара, не уточняется.
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