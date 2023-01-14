В России
сегодня, 16:14
На Сахалине произошла массовая гибель сардины
Стала известна возможная причина массового выброса сардины иваси на острове Кунашир в Сахалинской области, сообщает ТАСС. Заместитель директора государственного заповедника «Курильский» Ирина Неведомская отметила, что гибель тысячи рыб в российском регионе могли вызвать перепады температуры.
«Возможно в период штормов произошло резкое понижение температуры воды в том районе, где находились массовые скопления иваси. В результате у рыб мог произойти термический шок, который впоследствии вызвал гибель»,— рассказала Ирина Неведомская.
Сахалино-Курильское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству отмечает, что берега бухты Первухина оказались усыпаны тоннами мертвой рыбы. Видимых загрязнений на месте не обнаружено. Точные причины будут озвучены специалистами после проведения анализов и экспертиз.
«Возможно в период штормов произошло резкое понижение температуры воды в том районе, где находились массовые скопления иваси. В результате у рыб мог произойти термический шок, который впоследствии вызвал гибель»,— рассказала Ирина Неведомская.
Сахалино-Курильское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству отмечает, что берега бухты Первухина оказались усыпаны тоннами мертвой рыбы. Видимых загрязнений на месте не обнаружено. Точные причины будут озвучены специалистами после проведения анализов и экспертиз.