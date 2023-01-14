В мире

16 минут назад

Пассажирка родила во время полета в Таджикистан

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Бортпроводники авиакомпании «Уральские авиалинии» приняли роды у пассажирки во время полета. Об этом сообщает издание "Известия".

«После набора высоты пассажирка почувствовала боли в животе, о чем сообщила экипажу. Старший бортпроводник обратилась к пассажирам с просьбой откликнуться медикам. Как по волшебству, на борту оказался почти полноценный роддом: неонатолог, две медсестры-акушерки и даже врач-рентгенолог», — рассказали в «Уральских авиалиниях». Девочка появилась на свет спустя час после начала родов.

Необходимости в экстренной посадке в связи с ситуацией не возникло. Ребенок родился здоровым, рост девочки составил 46 сантиметров, а вес — 2,6 килограмма. После того, как самолет приземлился, мать и дочь доставила в больницу бригада скорой помощи, ожидавшая их в аэропорту. Сейчас они хорошо себя чувствуют, их уже выписали из больницы.
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