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16 минут назад
Пассажирка родила во время полета в Таджикистан
Бортпроводники авиакомпании «Уральские авиалинии» приняли роды у пассажирки во время полета. Об этом сообщает издание "Известия".
«После набора высоты пассажирка почувствовала боли в животе, о чем сообщила экипажу. Старший бортпроводник обратилась к пассажирам с просьбой откликнуться медикам. Как по волшебству, на борту оказался почти полноценный роддом: неонатолог, две медсестры-акушерки и даже врач-рентгенолог», — рассказали в «Уральских авиалиниях». Девочка появилась на свет спустя час после начала родов.
Необходимости в экстренной посадке в связи с ситуацией не возникло. Ребенок родился здоровым, рост девочки составил 46 сантиметров, а вес — 2,6 килограмма. После того, как самолет приземлился, мать и дочь доставила в больницу бригада скорой помощи, ожидавшая их в аэропорту. Сейчас они хорошо себя чувствуют, их уже выписали из больницы.
«После набора высоты пассажирка почувствовала боли в животе, о чем сообщила экипажу. Старший бортпроводник обратилась к пассажирам с просьбой откликнуться медикам. Как по волшебству, на борту оказался почти полноценный роддом: неонатолог, две медсестры-акушерки и даже врач-рентгенолог», — рассказали в «Уральских авиалиниях». Девочка появилась на свет спустя час после начала родов.
Необходимости в экстренной посадке в связи с ситуацией не возникло. Ребенок родился здоровым, рост девочки составил 46 сантиметров, а вес — 2,6 килограмма. После того, как самолет приземлился, мать и дочь доставила в больницу бригада скорой помощи, ожидавшая их в аэропорту. Сейчас они хорошо себя чувствуют, их уже выписали из больницы.