В России

46 минут назад

В Хакасии мошенники забронировали все места к врачам и продавали их жителям

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В Республике Хакасия мошенники занимали все места в электронной очереди к врачу, а затем продавали их за 500-600 рублей, сообщает Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Местные жители сообщили, что они не могут бесплатно записаться к врачу. Электронная запись открывалась в 15:00, однако на момент открытия все места были уже заняты. Тогда им пришлось обратиться к неизвестным, которые предоставляли талоны за 500-600 рублей.

Злоумышленники забронировали все места в электронной очереди, а затем продавали их местным жителям. Прокуратура Хакасии помогла установить несколько учетных записей, на которые было оформлено до 50 человек. Они оформляли визиты к врачам на себя, а затем на тех, кто заплатил им деньги по объявлению. Предполагается, что за месяц они получали до полумиллиона рублей. Сейчас незаконная продажа талончиков остановлена.

Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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