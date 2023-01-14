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На Кубани утонул 12-летний школьник, провалившийся под лед
В Динском районе Краснодарского края школьник играл на реке и провалился под лед, его тело спустя несколько часов обнаружили спасатели. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на МЧС Краснодарского края.
О подростке, который провалился под лед на реке Кочета, в экстренные службы сообщили очевидцы. Они рассказали, что мальчик играл на льду и в какой-то момент его затянуло под воду. К моменту прибытия бригады «скорой» и спасателей мальчика на поверхности водоема не было, началась поисковая операция.
Спустя несколько часов тело ребенка удалось извлечь из воды, медики констатировали его смерть. Медицинская помощь понадобилась родителям погибшего.
О подростке, который провалился под лед на реке Кочета, в экстренные службы сообщили очевидцы. Они рассказали, что мальчик играл на льду и в какой-то момент его затянуло под воду. К моменту прибытия бригады «скорой» и спасателей мальчика на поверхности водоема не было, началась поисковая операция.
Спустя несколько часов тело ребенка удалось извлечь из воды, медики констатировали его смерть. Медицинская помощь понадобилась родителям погибшего.