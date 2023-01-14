В России

сегодня, 14:58

На Кубани утонул 12-летний школьник, провалившийся под лед

102
В Динском районе Краснодарского края школьник играл на реке и провалился под лед, его тело спустя несколько часов обнаружили спасатели. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на МЧС Краснодарского края.

О подростке, который провалился под лед на реке Кочета, в экстренные службы сообщили очевидцы. Они рассказали, что мальчик играл на льду и в какой-то момент его затянуло под воду. К моменту прибытия бригады «скорой» и спасателей мальчика на поверхности водоема не было, началась поисковая операция.

Спустя несколько часов тело ребенка удалось извлечь из воды, медики констатировали его смерть. Медицинская помощь понадобилась родителям погибшего.


102

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Под Волгоградом у браконьера изъяли 1500 рогов сайгака
Под Волгоградом у браконьера изъяли 1500 рогов сайгака

31 минуту назад

В России
В Хакасии мошенники забронировали все места к врачам и продавали их жителям
В Хакасии мошенники забронировали все места к врачам и продавали их жителям

41 минуту назад

В России
В Кузбассе в ДТП с автобусом погибли пять человек
В Кузбассе в ДТП с автобусом погибли пять человек

сегодня, 14:49

В России
Цифровая копия водительского удостоверения и СТС появились в приложении «Госуслуги Авто»
#цифровая копия #госуслуги
Цифровая копия водительского удостоверения и СТС появились в приложении «Госуслуги Авто»

вчера, 16:38

В России
В Госдуме анонсировали военные сборы для не служивших россиян старше 30 лет
#военные сборы #армия
В Госдуме анонсировали военные сборы для не служивших россиян старше 30 лет

вчера, 16:01

В России
В РФ могут ввести компенсации для пострадавших от мошенников клиентов банков
#мошенники #компенсации
В РФ могут ввести компенсации для пострадавших от мошенников клиентов банков

вчера, 15:21

В России