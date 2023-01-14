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В Кузбассе в ДТП с автобусом погибли пять человек

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В Топкинском муниципальном округе Кузбасса четверо пассажиров и водитель легкового автомобиля погибли при столкновении с автобусом. Об этом сообщает Российская Газета.

Авария произошла 14 января около 12.30 по местному времени. Как сообщили в региональном ГУ МВД, водитель Zaz Chance нарушила правила обгона, не справилась с управлением и допустила столкновение с пассажирским автобусом "НефАЗ", который двигался про встречной полосе.

По данным ведомства, водитель легковушки нарушил правила обгона и не справился с управлением, после чего столкнулся с автобусом, который ехал по встречной полосе. В итоге водитель и четыре пассажира погибли. В автобусе находилось 12 человек, никто из них не пострадал.

После аварии движение на участке дороги пришлось перекрыть. Обстоятельства страшной трагедии выясняют полицейские, работающие на месте аварии.
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