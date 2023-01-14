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В Кузбассе в ДТП с автобусом погибли пять человек
В Топкинском муниципальном округе Кузбасса четверо пассажиров и водитель легкового автомобиля погибли при столкновении с автобусом. Об этом сообщает Российская Газета.
Авария произошла 14 января около 12.30 по местному времени. Как сообщили в региональном ГУ МВД, водитель Zaz Chance нарушила правила обгона, не справилась с управлением и допустила столкновение с пассажирским автобусом "НефАЗ", который двигался про встречной полосе.
По данным ведомства, водитель легковушки нарушил правила обгона и не справился с управлением, после чего столкнулся с автобусом, который ехал по встречной полосе. В итоге водитель и четыре пассажира погибли. В автобусе находилось 12 человек, никто из них не пострадал.
После аварии движение на участке дороги пришлось перекрыть. Обстоятельства страшной трагедии выясняют полицейские, работающие на месте аварии.
Авария произошла 14 января около 12.30 по местному времени. Как сообщили в региональном ГУ МВД, водитель Zaz Chance нарушила правила обгона, не справилась с управлением и допустила столкновение с пассажирским автобусом "НефАЗ", который двигался про встречной полосе.
По данным ведомства, водитель легковушки нарушил правила обгона и не справился с управлением, после чего столкнулся с автобусом, который ехал по встречной полосе. В итоге водитель и четыре пассажира погибли. В автобусе находилось 12 человек, никто из них не пострадал.
После аварии движение на участке дороги пришлось перекрыть. Обстоятельства страшной трагедии выясняют полицейские, работающие на месте аварии.