Общество

сегодня, 10:05

В Грязях сани едут сами

3 957
#моделирование #конструирование #
В Грязях сани едут сами

Житель грязинской Таволжанки смастерил аэросани, на которых рассекает по льду Матыры.

Пенсионер Николай Языков, житель Грязинского района Таволжанка, моделированием увлечен со школы и всю жизнь не изменял своему хобби. Собирал модели самолетов, вёл кружки, воспитал несколько поколений моделистов, вовлек в это занятие своих детей, внуков, и теперь в том же духе воспитывает правнука. Кроме множества летающих моделей самолетов, он сконструировал аэросани настоящие, аэросани модель, и передвижную лодку на колесах.

Недавно рыбаки на Матыре стали свидетелями испытания настоящих аэросаней. На лыжах, с винтом, все как положено. С ревом, дюралевое «приведение с моторчиком» носилось по льду, а затем неторопливо заехало на берег, встало с лыж на автомобильную резину и своим ходом направилось к дому. Испытания аэросаней, строительство которых длилось около двух лет, завершились успешно.



ВАЗовский движок от «восьмерки» и лопасти винта, выточенные из березы и покрытые стекловолокном и эпоксидкой, позволяют разгонять сани до 40 км в час.

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Мы побывали в гостях у конструктора-моделиста Николая Языкова. Оказалось, что он смастерил не только аэросани.

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В его комнате несколько десятков маленьких резиномоторных самолетиков, и три больших, радиоуправляемых — почти БПЛА. Несмотря на то, что моделист-конструктор разменял восьмой десяток лет, рассказывает о своем хобби он с горящими глазами, объясняя, из чего делаются модели, о моторчиках и пультах управления. И, конечно же, вспоминает о победах своих и учеников на различных соревнованиях.

— В советское время моделирование и конструирование среди школьников было очень развито и популярно. Я вел по несколько кружков в Доме школьников, в ДОСААФ, летом в пионерском лагере «Березка». Постоянно проводились соревнования в которых принимали участие по полтора-два десятка команд, и сколько было побед. Медалей полный шкаф!, — вспоминает Николай Кузьмич.

Работал Николай Языков заведующим гаражом, с техникой всегда был на «ты».

Потом у Николая Языкова случился небольшой перерыв после женитьбы и рождения первенцев. Было не до моделирования. Но как только «мелкие» подросли, увлечение вернулось. Только членами команды Николая Яковлева стали его дети. То же самое произошло и с внуками. Как-то 4-летняя внучка Языкова выиграла в Липецке соревнования по авиамоделированию.

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У Николая Кузьмича трое внуков и внучка. У всех детство прошло в возне с самолетиками, все были моделистами-конструкторами. Внук Никита и сейчас один из главных его помощников. Весь в деда — технарь. Работает на НЛМК и оканчивает политех. Никита помогла деду собирать аэросани.

Вместе с Никитой корреспонденты GOROD48 вышли на лёд Матыры погонять аэросани, но не большие, а радиоуправляемую модель - прототип. Такая тоже есть в семье моделистов-конструкторов.

— Никита, внуки такого дедушки наверное никогда не испытывали стрессов у прилавков магазинов игрушек? Поди и квадрокоптер даже вам никогда не был интересен?

—Так и есть. Мы росли среди движущихся и летающих моделей. Да и другие дети, кто рядом — тоже, не говоря уже о двоюродных братьях и сестрах. Кстати, двоюродные тоже все были и членами спортивной команды деда.

Никита рассказал, как помогал деду мастерить большие аэросани.

— Смотрели в Интернете, как, кто, что делает подобное. Что-то не получалось - переделывали, что-то улучшали. А, что-то сразу получалось как надо.

Сам Николай Кузьмич признается, что как только он что-то построит большое и настоящее, становится скучно.

— Вот сделал эти аэросани… Два лета на это ушло. Цель достигнута. А уже думаю — может разобрать их, что-нибудь еще смастерить? Но пока – нет, надо эти сани еще модернизировать! Потом посмотрим.

Николай Кузьмич рассказал, что так было и с лодкой на колесах. До реки ехала по льду сама, а в полынье плыла, причем развивая скорость километров до 25 километров в час. Попользовался-попользовался амфибией, да разобрал. Смастерил просто хорошую лодку, с двумя моторами.

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Сейчас у Николая Кузьмича подрастает внук-третьеклассник, его он уже тоже втягивает в моделизм.

По словам Николая Языкова, в Липецкой области моделизм несколько поутих, если сравнивать с советским временем, но не умер. В регионе еще достаточно моделистов-конструкторов, работают кружки в Липецке, причем не только по конструированию моделей, но даже робототехники. Соревнования проводятся, но участвуют в них не по двадцать команд как раньше, а по 5-6. И есть надежда, что в последнее время встряхнувшаяся система ДОСААФ, различные кванториумы продолжат популяризацию, дальнейшую поддержку и продвижение моделизма и конструирования.
3 957
#моделирование #конструирование #

Комментарии (3)

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Чуча

10 минут назад
В Лебедяни тоже один метро строил.
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Влад

45 минут назад
Кузьмич очень хороший человек, знаю его много много лет.
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кадровый резерв

сегодня, 10:17
Молодец дед. Вот кому надо поддержку оказывать.
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