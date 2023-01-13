В субботу в районе Тракторного отключат холодную воду

В субботу, 14 января «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы в трех районах Липецка – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители почти двух десятков улиц, предупредили в компании.

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители частного сектора переулка Джамбула – туда подъедет машина с водой для питья.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в частном секторе улиц Одесской и Станционной. Подвоз воды организуют по заявкам жителей.



С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в районе Тракторного: в домах №№ 8, 8а, 10, 11, 12, 14, 14а по улице Волгоградской, №№ 9, 12, 12а, 14, 15, 31, стр.31 по улице Ильича, № 12 по улице Ленинградской, в частном секторе улиц Профсоюзной, Дачной, Студенческой, Тургенева, Декабристов, Бехтерева, Гвардейской, Седова, Волгоградской, Красина, Воронежской, 2-й Воронежской, Песчаной. Воду подвезут по адресу: улица Волгоградская, 8.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.



