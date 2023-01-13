Происшествия

10 минут назад

Чаплыгинец избил жену костылём

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#конфликт #побои
Чаплыгинец избил жену костылём

Женщина в суде просила назначить мужу минимальное наказание.

Мировой судья Чаплыгинского судебного участка №1 Чаплыгинского судебного района Липецкой области рассмотрел административное дело в отношении местного жителя, напавшего на жену с костылём.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, 1 декабря прошлого года мужчина дома нанес супруге не менее трех ударов металлическим костылем с деревянной ручкой. Женщину он бил по голове и правому плечу.

Мужчина в суде вину признал, а его жена просила назначить минимальное наказание.

В результате семейного тирана с костылём оштрафовали на 5 тысяч рублей.
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#конфликт #побои

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4 минуты назад
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