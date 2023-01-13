Происшествия

22 минуты назад

Бывшего преподавателя ЕГУ осудили за взятки и служебный подлог, но наказания она избежала

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#взятка #служебный подлог
Бывшего преподавателя ЕГУ осудили за взятки и служебный подлог, но наказания она избежала

За выставление положительных оценок преподаватель университета четыре раза получила взятку, не превышающую 10 тысяч рублей.

Елецкий городской суд вынес приговор бывшему преподавателю Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, за выставление положительных оценок преподаватель университета четыре раза получила взятку, не превышающую 10 тысяч рублей.

Суд признал преподавателя виновным в нескольких эпизодах служебного подлога и мелкого взяточничества и по каждому преступлению назначил штраф в доход государства в 25 тысяч рублей, а всего по совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний женщине назначили штраф в 100 тысяч рублей.

Но подсудимая была освобождена от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования.
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#взятка #служебный подлог

Комментарии (1)

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8 минут назад
А так можно было?И в какой она партии?
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