22 минуты назад
Бывшего преподавателя ЕГУ осудили за взятки и служебный подлог, но наказания она избежала
За выставление положительных оценок преподаватель университета четыре раза получила взятку, не превышающую 10 тысяч рублей.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, за выставление положительных оценок преподаватель университета четыре раза получила взятку, не превышающую 10 тысяч рублей.
Суд признал преподавателя виновным в нескольких эпизодах служебного подлога и мелкого взяточничества и по каждому преступлению назначил штраф в доход государства в 25 тысяч рублей, а всего по совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний женщине назначили штраф в 100 тысяч рублей.
Но подсудимая была освобождена от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования.
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