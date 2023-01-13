Вместо «однушки» с плесенью на стенах мать ребенка-инвалида получила новую «двушку»

История тянулась с 2020 года и наконец-то завершилась новосельем.

Мать ребенка-инвалида в Лебедянском районе получила двухкомнатную квартиру. Как рассказали GOROD48 в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области, мытарства женщины из-за жилья тянулись с 2020 года.



В 2021 году женщине, ребёнок которой не ходит и тяжело болеет, предложили однокомнатную квартиру в отдаленном районе в старом доме на втором этаже, холодную, сырую, с плесенью на стенах и с подъездом без пандуса.



Женщину всячески убеждали согласиться на такое жильё, мол, откажитесь и не вселитесь — и вовсе ничего не получите. Но в защиту интересов матери и ребёнка встали Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области и прокуратура.



В итоге к Новому году семья получила новую двухкомнатную благоустроенную квартиру в новом доме с пандусом.



А на проспекте Мира в Липецке после вмешательства Уполномоченного по правам ребенка снесут аварийный дом.



«На финишную прямую выходит многолетняя тяжелая история, связанная с аварийным домом № 32 по проспекту Мира в Липецке, в который многократно пытались ограничить доступ детей. Суд поддержал исковое заявление прокуратуры Левобережного района и теперь администрация города обязана этот опасный заброшенный объект снести», - рассказали в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области