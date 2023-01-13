Цифровая копия водительского удостоверения и СТС появились в приложении «Госуслуги Авто»

Отмечается, что предъявлять водительское удостоверение и СТС в электронном виде с помощью приложения можно даже без доступа к интернету.





"В приложении "Госуслуги Авто" доступна цифровая копия водительского удостоверения, а также электронная версия свидетельства о регистрации транспортного средства. Данные документы в электронном виде водители могут предъявлять сотрудникам Госавтоинспекции для проверки", - отметила она.



По ее словам, водители могут предъявлять автоинспекторам для проверки мобильное приложение, содержащее графическое отображение водительского удостоверения и информацию о нем. Проверка осуществляется с помощью служебного мобильного устройства сотрудников Госавтоинспекции с установленным сертифицированным программным обеспечением путем считывания QR-кода.



"Предъявлять водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства в электронном виде с помощью приложения можно даже без доступа к интернету. В настоящее время приложением пользуются более 2,5 млн водителей", - сообщила Волк.



При этом в МВД напомнили, что наличие электронных документов в мобильном приложении не отменяет для водителей обязанности иметь при себе водительское удостоверение и СТС в оригинальном виде. Эта обязанность закреплена в пункте 2.1.1. ПДД, где определен перечень документов, которые водитель транспортного средства обязан иметь при себе и по требованию сотрудников полиции предъявлять для проверки.



Уточняется, что использование цифровой копии водительского удостоверения возможно благодаря совместной работе МВД и Минцифры России. Мобильное приложение "Госуслуги Авто" работает с 2021 года. С помощью приложения также возможно онлайн-оформление ДТП с помощью процедуры европротокола, здесь доступен сервис проверки автомобиля, имеется возможность записи на регистрацию транспортного средства и замену водительского удостоверения, а также оплаты и обжалования штрафов за нарушение ПДД, - передает Электронные копии водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства стали доступны в приложении "Госуслуги Авто", для проверки документов их можно предъявлять сотрудникам Госавтоинспекции, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк."В приложении "Госуслуги Авто" доступна цифровая копия водительского удостоверения, а также электронная версия свидетельства о регистрации транспортного средства. Данные документы в электронном виде водители могут предъявлять сотрудникам Госавтоинспекции для проверки", - отметила она.По ее словам, водители могут предъявлять автоинспекторам для проверки мобильное приложение, содержащее графическое отображение водительского удостоверения и информацию о нем. Проверка осуществляется с помощью служебного мобильного устройства сотрудников Госавтоинспекции с установленным сертифицированным программным обеспечением путем считывания QR-кода."Предъявлять водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства в электронном виде с помощью приложения можно даже без доступа к интернету. В настоящее время приложением пользуются более 2,5 млн водителей", - сообщила Волк.При этом в МВД напомнили, что наличие электронных документов в мобильном приложении не отменяет для водителей обязанности иметь при себе водительское удостоверение и СТС в оригинальном виде. Эта обязанность закреплена в пункте 2.1.1. ПДД, где определен перечень документов, которые водитель транспортного средства обязан иметь при себе и по требованию сотрудников полиции предъявлять для проверки.Уточняется, что использование цифровой копии водительского удостоверения возможно благодаря совместной работе МВД и Минцифры России. Мобильное приложение "Госуслуги Авто" работает с 2021 года. С помощью приложения также возможно онлайн-оформление ДТП с помощью процедуры европротокола, здесь доступен сервис проверки автомобиля, имеется возможность записи на регистрацию транспортного средства и замену водительского удостоверения, а также оплаты и обжалования штрафов за нарушение ПДД, - передает ТАСС