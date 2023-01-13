Общество
сегодня, 15:57
Заместителя главы района наказали за игнорирование требований прокурора
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А первопричина - свалка напротив кладбища.
Тербунский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении заместителя главы Воловского района Александра Кузнецова по статье 17.7 КоАП «Невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении».
Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, в деревне Александровка не было выполнены требования прокурора ликвидировать несанкционированную свалку напротив кладбища и установить ограждение контейнерной площадки накопления твёрдых коммунальных отходов.
Сам замглавы района в суд не пришёл, а его защитник сослался, что выполнить требования прокурора помешали неблагоприятные условия для проведения строительных работ и вообще они запланированы - просто на более поздние сроки.
Со свалкой вышло ещё интереснее: 18 ноября замглавы района отчитался перед прокуратурой, что несанкционированная свалка ликвидирована. Но в прокуратуре на слово не поверили, и 23 ноября отправились в деревню с выездной проверкой. И оказалось, что свалка никуда не исчезла!
В результате замглавы района признали виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовали на 2 000 рублей.
Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, в деревне Александровка не было выполнены требования прокурора ликвидировать несанкционированную свалку напротив кладбища и установить ограждение контейнерной площадки накопления твёрдых коммунальных отходов.
Сам замглавы района в суд не пришёл, а его защитник сослался, что выполнить требования прокурора помешали неблагоприятные условия для проведения строительных работ и вообще они запланированы - просто на более поздние сроки.
Со свалкой вышло ещё интереснее: 18 ноября замглавы района отчитался перед прокуратурой, что несанкционированная свалка ликвидирована. Но в прокуратуре на слово не поверили, и 23 ноября отправились в деревню с выездной проверкой. И оказалось, что свалка никуда не исчезла!
В результате замглавы района признали виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовали на 2 000 рублей.
4 659
александер
алекс
Эх
Последствия будут?