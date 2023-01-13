Общество

сегодня, 15:57

Заместителя главы района наказали за игнорирование требований прокурора

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#прокуратура #свалка
Заместителя главы района наказали за игнорирование требований прокурора

А первопричина -  свалка напротив кладбища.

Тербунский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении заместителя главы Воловского района Александра Кузнецова по статье 17.7 КоАП «Невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении».

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, в деревне Александровка не было выполнены требования прокурора ликвидировать несанкционированную свалку напротив кладбища и установить ограждение контейнерной площадки накопления твёрдых коммунальных отходов.

Сам замглавы района в суд не пришёл, а его защитник сослался, что выполнить требования прокурора помешали неблагоприятные условия для проведения строительных работ и вообще они запланированы - просто на более поздние сроки.

Со свалкой вышло ещё интереснее: 18 ноября замглавы района отчитался перед прокуратурой, что несанкционированная свалка ликвидирована. Но в прокуратуре на слово не поверили, и 23 ноября отправились в деревню с выездной проверкой. И оказалось, что свалка никуда не исчезла!

В результате замглавы района признали виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовали на 2 000 рублей.
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#прокуратура #свалка

Комментарии (4)

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александер

53 минуты назад
скоро будут новости .прокуратура разобралась .чиновника перевели .на новую должность .охранять южный берег охотского моря .
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алекс

сегодня, 16:20
смех
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Эх

сегодня, 16:11
Как же надоело это вранье!!!
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Последствия будут?

сегодня, 16:06
А кто-то отчитался, то в области все отлично и проблем нет.
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