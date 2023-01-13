сегодня, 16:01
В Госдуме анонсировали военные сборы для не служивших россиян старше 30 лет
Не служивших россиян старше 30 лет и находящихся в запасе ждет привлечение к военным сборам после принятия закона об изменении возраста для призыва в армию.
"Тех, кто выше 30 лет, будут привлекаться на сборы, чтобы получить военно-учетную специальность и не быть пушечным мясом. Для этого нужно очень многое сделать, в том числе у нас должен быть обученный мобилизационный резерв", — пояснил URA.RU Соболев.
Для запасников и резервистов также необходимо проводить сборы, - уточнил депутат.
"Для тех, кто в запасе или резерве, но не имеет никакой военной специальности, будут проводить военные сборы", — добавил Соболев.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил изменить возраст для призыва на срочную службу. По его инициативе в армию будут отправлять россиян от 21 года до 30 лет (ранее было 18-27 лет). Глава РФ Владимир Путин поддержал предложение. Новая система может быть применена уже весной 2023 года. Однако в эту кампанию возраст для призыва будет от 18 до 30 лет. Таким образом, как пояснил Соболев, не служивших до 27 лет ждет призыв, если им еще не исполнилось 30.