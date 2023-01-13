В Госдуме анонсировали военные сборы для не служивших россиян старше 30 лет

Не служивших россиян старше 30 лет и находящихся в запасе ждет привлечение к военным сборам после принятия закона об изменении возраста для призыва в армию.





"Тех, кто выше 30 лет, будут привлекаться на сборы, чтобы получить военно-учетную специальность и не быть пушечным мясом. Для этого нужно очень многое сделать, в том числе у нас должен быть обученный мобилизационный резерв", — пояснил



Для запасников и резервистов также необходимо проводить сборы, - уточнил депутат.



"Для тех, кто в запасе или резерве, но не имеет никакой военной специальности, будут проводить военные сборы", — добавил Соболев.



Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил изменить возраст для призыва на срочную службу. По его инициативе в армию будут отправлять россиян от 21 года до 30 лет (ранее было 18-27 лет). Глава РФ Владимир Путин поддержал предложение. Новая система может быть применена уже весной 2023 года. Однако в эту кампанию возраст для призыва будет от 18 до 30 лет. Таким образом, как пояснил Соболев, не служивших до 27 лет ждет призыв, если им еще не исполнилось 30.

Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что не служивших россиян старше 30 лет будут отправлять на военные сборы, чтобы "получить военно-учетную специальность и не быть пушечным мясом", - сообщает пресс-служба Кремля "Тех, кто выше 30 лет, будут привлекаться на сборы, чтобы получить военно-учетную специальность и не быть пушечным мясом. Для этого нужно очень многое сделать, в том числе у нас должен быть обученный мобилизационный резерв", — пояснил URA.RU Соболев.Для запасников и резервистов также необходимо проводить сборы, - уточнил депутат."Для тех, кто в запасе или резерве, но не имеет никакой военной специальности, будут проводить военные сборы", — добавил Соболев.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил изменить возраст для призыва на срочную службу. По его инициативе в армию будут отправлять россиян от 21 года до 30 лет (ранее было 18-27 лет). Глава РФ Владимир Путин поддержал предложение. Новая система может быть применена уже весной 2023 года. Однако в эту кампанию возраст для призыва будет от 18 до 30 лет. Таким образом, как пояснил Соболев, не служивших до 27 лет ждет призыв, если им еще не исполнилось 30.